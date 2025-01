IA para axudar a salvar o galego

As Emisoras Municipais Galegas (Emuga) veñen de dar un paso moi importante na integración do galego no ámbito tecnolóxico e das comunicacións, cunha nova e innovadora iniciativa que pretende ofrecer tradución simultánea baseada na intelixencia artificial. Esta proposta de colaboración xorde da man de AppWorks, unha empresa serbia de investigación en tecnoloxía e aplicacións informáticas potenciadas por Intelixencia Artificial (IA). O vicepresidente desta asociación, Pablo García, Chichas, explica que a idea principal do proxecto é crear unha ferramenta de IA para subtitular e traducir linguas minoritarias da Unión Europea, especificamente o galego, o éuscaro, o maltés e o galés, para así fomentar o seu uso e para apoiar a súa conservación e promoción.

Grazas ao potenciamento por IA avanzada, poderán ser máis accesibles nos medios de comunicación dixitais, xa que estes modelos mellorados integraranse nunha plataforma accesible que axudará a medios de comunicación, produtores de contido independentes e estudos de cinema. Esta tecnoloxía permitirá a creación fluída de subtítulos, aumentando a accesibilidade e inclusión do contido audiovisual. Chichas anuncia que «os modelos expandidos estarán dispoñibles como código aberto, permitindo así o uso gratuíto destas ferramentas melloradas por outras organizacións –explica o estradense–. Isto promoverá unha maior accesibilidade e innovación no material dixital multilingüe. O noso papel neste proxecto soamente é de colaboradores asesores».

Aínda que non o pareza pola información de estudos e estadísticas recentes, ultimamente estamos a ver un aumento do consumo dos medios en galego en diferentes plataformas e, con isto, tamén se incrementan os contidos. Por iso, é importante que os que son creados en Galicia poidan ter a máxima difusión posible, para que se entenda a nosa realidade contada por nós mesmos. «O galego ten que estar presente tanto no ámbito dixital coma no tecnolóxico, primeiro para que o galego exista en todos os ámbitos da vida e quen queira exercer o seu dereito de vivir en galego o poida facer. Temos que preservar e promocionalo tanto coma lingua como como cultura propia», asegura Pablo Chichas, firme defensor de esta iniciativa e da expansión do galego. Este proxecto tamén tentará axudar ao fomento da inclusión de todas as persoas aos entornos dixitais, e apoiará a difusión da economía local e o desenvolvemento e diversidade lingüística.

Impacto positivo

Cando lle preguntamos polo impacto da intelixencia artificial nos medios de comunicación, el teno moi claro: «Isto da para unha análise moi profunda. Creo que ao igual que todas as ferramentas novas hai que ver o que poden aportar, pero no caso que nos ocupa, o importante é que vai fomentar a accesibilidade e axudar á creación de contidos para o galego».

Aínda que o proxecto está en fases iniciais, representa unha oportunidade moi ambiciosa para potenciar a nosa lingua a nivel internacional. Finalmente, cando nos fala do que significa para el participar nun proxecto de este nivel como vicepresidente das Emisoras Municipais Galegas, Pablo Chichas non o dubida: «É un respaldo ao traballo que levamos facendo estes anos dende a directiva, e ratifica a importancia e o potencial que teñen as emisoras municipais galegas, como medio de comunicación e como normalizadores e difusores do galego, tanto a nivel local, como estatal e internacional».