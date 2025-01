«El cocido de Lalín tiene un gran potencial para prevalecer internacionalmente»

Nacido el 13 de agosto de 1960, casado con tres hijos, Takahiro Nakamae se licenció en Derecho por la Universidad de Tokio e ingresó en abril de 1985 en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A continuación, ya como estudiante diplomático, realizó de 1986 a 1988 estudios de posgrado y de especialización en el idioma español en Valladolid y en Madrid. Guarda un especial recuerdo de su estancia en España durante esos años. Ha tenido una dilatada trayectoria profesional tanto en misiones diplomáticas de su país en el extranjero, destacando sus mandatos en países de América Latina, como en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Desde 2022 ocupa el cargo de embajador en España.

El embajador japonés durante su visita al Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) durante la Feria Mindtech de 2023. | / Alba Villar

El alcalde de Lalín cuenta que ustedes se conocieron en un evento en la embajada. ¿Cómo recuerda ese encuentro?

Efectivamente nos vimos en nuestra embajada. Fue cuando invitamos a los portavoces de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado encabezada por su presidente, el senador Landaluce. Era un grupo de senadores de varios partidos políticos el que se acercó hasta nuestra legación y allí estuvo el alcalde José Crespo. Recuerdo que mantuvimos una conversación muy amena y fructífera, tocando varios temas como las relaciones bilaterales, la situación internacional y, también, hablamos de la importancia del intercambio regional. Yo creo que es cada vez más importante intensificar los lazos entre los parlamentarios y los miembros de la comisión respondieron muy positivamente en aquella reunión de muy grato recuerdo para mí como embajador.

¿Qué le pareció en un primer momento la invitación de ser pregonero del Cocido de Lalín?

Honestamente, en un primer momento tengo que reconocer que me sorprendió. Yo vengo participando en varios eventos pero esta es la primera vez que formo parte de una celebración gastronómica de una región como es el caso del cocido, un plato típico español, con una diversidad muy rica de varias regiones. A lo largo de intentar aprender de lo que se trata realmente la Feira do Cocido de Lalín, la sorpresa inicial se convirtió en un sentimiento de honor y de orgullo porque si no me equivoco es un certamen que tiene mucha historia. Se trata de una feria muy importante en Galicia y por eso me honra tanto la invitación

.

¿Cree que su participación en la Feria do Cocido puede contribuir a la internacionalización del emblemático plato lalinense?

España es un gran país de turismo porque cuenta con importantes recursos en este aspecto. Eso lo vengo descubriendo desde hace tiempo viajando por el interior del país. Cada viaje para mí es una serie de descubrimientos. La riqueza cultural y gastronómica de la nación y sus culturas regionales tienen una diversidad y riqueza que es algo que debo de destacar. Dicho esto, lo cierto es que internacionalmente está siendo poco conocido. Es algo que no suele aparecer en las guías turísticas a nivel internacional. Entonces, tengo entendido que yo soy el primer embajador de un país extranjero nombrado como pregonero de la Feira do Cocido de Lalín. Junto al honor que supone, siento al mismo tiempo mucha responsabilidad. No sé hasta donde podré contribuir en esa internacionalización del evento pero seguramente contaré mi experiencia en Lalín

.

Residiendo en Madrid supongo que habrá probado ya el cocido de la capital pero ¿ha tenido la oportunidad de gustar el cocido gallego que se hace en Lalín?

Yo estuve en España hace mucho tiempo entre 1986 y 1988 en Valladolid y Madrid. Vivía en colegios mayores y en el comedor de esos centros comía cocido con frecuencia. Siempre el cocido español ha sido un plato favorito para mí. Cuando volví a España como embajador del Japón, en diciembre de 2022, uno de los primeros lugares a los que me fui era un restaurante cuya especialidad era el cocido madrileño. Incluso intenté cocinarlo yo mismo buscando recetas en internet. Combiné varias de ellas e hice una versión propia del plato. Como mi nombre es Takahiro, entonces yo lo denominé «cocido takahireño». Honestamente, el resultado fue un desastre. Dicho esto, la respuesta es que no, no he podido probar el cocido de Lalín pero lo estoy deseando.

¿Es cierto que está fascinado por el Camino de Santiago?

Por supuesto. El Camino de Santiago es un patrimonio que me tiene encandilado. Cada vez que viajo por el interior de Castilla y León, en Burgos, Palencia o León, siempre me llamó la atención los pueblos y las carreteras donde se pueden ver las señales del Camino de Santiago. Me falta perseverancia para poder llevar a cabo el peregrinaje a Compostela pero puedo decir que a muchos japoneses tienen mucho apego al Camino. Además, entre el Camino de Santiago y un camino de peregrinaje japonés que se llama Kumano existe un convenio de amistad desde hace más de 25 años. Otro ejemplo es que nuestra cónsul general en Barcelona, buena amiga mía, viene cumpliendo su peregrinaje del Camino Francés desde hace varios años. Me dijo que sólo le falta un tramo de una semana para poder completar el Camino de Santiago. Así que, cerca de mí hay varias personas muy emocionadas con la ruta jacobea.

¿Encajaría el cocido lalinense en una dieta como la japonesa tan rica en sabores?

Hay en Japón varios platos que cuentan con ingredientes cocidos con, por supuesto, una receta diferente al cocido de Lalín. Sin embargo, lo que puedo decir por otra parte que muchos japonés incluido yo mismo somos muy aficionados al cocido español. Del cocido de Lalín tengo que decir que primero tengo que probarlo pero como aseguran que es el mejor de toda España, seguramente tiene potencial para prevalecer internacionalmente incluyendo Japón

.

Lleva un par de años al frente de la representación diplomática japonesa en España. ¿Era como se lo esperaba o no?

Como mencioné antes, estuve dos años viviendo en España en los años 80 y siempre me incliné por comparar la España de hoy con la de aquel entonces que recuerdo de forma muy precisa. Las infraestructura han mejorado considerablemente. Antes, solía conducir por carreteras rurales detrás de camiones lentos y me daba miedo adelantarlos, pero ahora tenemos autopistas que nos llevan a cualquier lugar sin problemas. Además, los trenes y ferrocarriles se han desarrollado enormemente, lo que ha hecho que los viajes sean mucho más fáciles y cómodos. Lo cierto es que se notan muchos cambios y para bien. Por ejemplo, las calles en Madrid son más tranquilas, tienen más seguridad y cuentan con más turistas extranjeros que han venido con ganas de conocer la ciudad y a los españoles. La sociedad española, por lo que veo, es ahora mucho más acogedora con los turistas que en los años 80, también con la cultura extranjera incluyendo la gastronomía de otras partes del mundo. Ustedes son cada vez más abiertos a las propuestas culinarias extranjeras como la comida japonesa. En este sentido, he comprobado que existe un bum muy importante de la gastronomía de mi país aquí.

Vivimos en una época muy convulsa, ¿qué papel tiene que jugar a su modo de ver la diplomacia en un mundo tan polarizado para alguien nacido en Hiroshima, una ciudad arrasada y felizmente reconstruida?

Estamos ahora en un momento de inflexión histórico que viene seguramente marcado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que vemos es a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de los cinco países que tiene un privilegio y responsabilidad exclusiva y especial, que está abiertamente pisoteando los principios del Derecho Internacional, que viene formando el orden internacional de donde vivimos. Y, sobre todo, a nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es que Rusia acude a la amenaza del uso de armas nucleares. Como digo, para nosotros esto es algo totalmente inaceptable. Tampoco me quiero olvidar de otras partes del mundo donde también suceden cosas terribles. En Oriente Medio lo que vemos es algo insoportable. Frente a ello lo que pensamos es que es importante acabar con la cadena de odio y venganza. El mensaje de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki no es de ninguna manera de venganza, sino que nunca se repita. Ese es el mensaje más importante de los supervivientes de las bombas atómicas. En este mundo actual tan dividido pensamos que lo más importante es regresar a los principios más elementales que compartimos. Por ejemplo, la prioridad a la seguridad humana, el respeto mutuo entre naciones y comunidades y demás. No son valores que pertenecen en exclusiva a cierto grupo de países como puede ser Occidente, sino que son los valores con los que logramos convivir durante estos 80 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Algo compartido y algo que hemos aprendido. Yo creo que la importancia de la diplomacia es tratar de solucionar los desafíos a los que nos enfrentamos siempre recordando estos valores importantes.

¿Echa de menos su tierra natal y la manera de vivir japonesa o ya es un «español» más en Madrid?

Estoy tan ocupado de disfrutar de la vida en España que casi no echo tanto de menos la vida a la japonesa. Con todo, sigo siendo un auténtico japonés ferviente admirador de la cultura española. Pienso que las dos definiciones son perfectamente compatibles. Se puede ser un japonés de los pies a la cabeza y al mismo tiempo rendirse a la manera de vivir que tienen ustedes en España. Y estoy convencido de que como yo piensan muchos de los extranjeros que viven aquí. Sólo hay que darse un paseo por el centro de Madrid, por ejemplo, para comprobarlo.

Usted ha mencionado en alguna ocasión que las relaciones entre Japón y España tienen una gran potencialidad. ¿Se nota el fortalecimiento de los lazos entre las dos naciones aliadas?

Japón y España tienen muchos años, más de cuatro siglos de relaciones, y más de 150 años de representaciones diplomáticas. Además de esa historia, recientemente las relaciones empresariales están avanzando de forma satisfactoria no sólo bilateralmente, sino en forma de coaliciones con miras al mercado global aprovechando la ventaja que tienen ambos países. Además, en el área de seguridad estamos avanzando mucho con diálogos políticos y las diferentes cooperaciones en forma de intercambios. A propósito del turismo, el año pasado se reanudó el vuelo directo entre los aeropuertos de Barajas y Tokio. Es algo que a buen seguro para fomentar el turismo japonés en España y el español en Japón. Estos son aspectos no convencionales. A través de fomentar el mayor conocimiento y la mayor comprensión mutua estos nuevas potencialidades pueden ser exploradas aún más. Esta es la situación actual entre las dos naciones y, desde luego, desde la parte japonesa lo vemos como una oportunidad enorme. Se trata de dos países con unas excelentes relaciones diplomáticas que cada día se consolidan más. Además, hay potencial para mejorar las relaciones en el ámbito económico. Tanto Japón como España son mercados maduros, y ante la disminución demográfica japonesa no podemos seguir contando con relaciones económicas con una premisa de la ampliación cuantitativa de los respectivos mercados. Debemos adoptar un nuevo enfoque, manteniendo una perspectiva en el mercado global y fomentando la cooperación entre nuestras empresas para aprovechar sus potenciales. También cabe destacar que España está desempeñando un papel de liderazgo a nivel internacional como cuarta potencia económica de la Unión Europea.

