La Atención Temperá de A Estrada sumará 30 horas más en septiembre

El servicio municipal de Atención Temperá, gestionado por el departamento de Servizos Sociais del Concello de A Estrada y financiado por la Xunta, contará, de febrero a septiembre, con un 10% más de horas ofrecidas. Esta es la medida puente que plantea el gobierno local hasta que venza el contrato vigente a finales de verano para paliar las listas de espera y la alta demanda.

Desde hace meses, el Servizo de Atención Temperá de A Estrada ha sido objeto de críticas entre las familias de aquellos niños y niñas de entre 0 y 6 años que, pese a ser derivados por los servicios sanitarios, no conseguían entrar en el calendario de citas de los especialistas de esta prestación municipal. Estas quejas fueron puestas en conocimiento del gobierno local, que decidió incorporar en los nuevos presupuestos para 2025 un incremento en la partida destinada a financiar este tipo de asistencia, pasando a sumar 30 horas más al servicio, 10 por especialista. Así lo explica la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, que añade que no será hasta que finalice el contrato vigente cuando puedan implementar la medida.

«Ahora estamos pendientes de aprobar los presupuestos para poder subir un 10% las horas de consulta, pero el verdadero incremento no será hasta septiembre, cuando venza el contrato actual y podamos redactar nuevos pliegos», señala la edil, que añade: «Sabemos que hay gente esperando a ser atendida, pero también es cierto que, si hay un niño o niña que necesita consulta con varios especialistas, tener asistencia a menos de uno de ellos, aunque figure en la lista de espera para otros, es igualmente importante».

En total, son tres las especialidades que se incluyen en la Atención Temperá, con 20 horas de consulta cada una: logopedia, psicología y pedagogía. Como indicaba Goldar, alguno de los jóvenes pacientes necesita ser atendido en más de un área. Sin embargo, el limitado tiempo de consulta, con un global de 60 horas –20 por profesional–, no es suficiente para hacer frente a la alta demanda, lo que genera que la asistencia no sea completa o, en algunos casos, directamente no llegue.

En este sentido, cabe destacar que los niños y niñas beneficiarios de este servicio son encomendados por la comunidad sanitaria y deben pasar un baremo en el que se establece, entre otras cosas, el nivel de prioridad de su caso.Goldar asegura que la lista no es extensa, con 20 personas en espera, pero confiesa que, pese a la subida de horas, dada la demanda que se acumula año tras año, quizás siga siendo insuficiente.

Suscríbete para seguir leyendo