Un mes que dura más de medio año

Han pasado ya 27 años desde que el Concello de Lalín lanzó una propuesta para afianzar más si cabe lo que para muchos era una tradición: acercarse a Lalín a comer un cocido. Si durante mucho tiempo los restaurantes atendían reservas sobre todo el día grande de la fiesta y en fechas próximas, el Mes do Cocido supuso una auténtica revolución para el sector y poco a poco se transformó en una herramienta económica de primer orden.

De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido en Lalín, fue el lema elegido para una estrategia que buscaba ennoblecer esta fiesta y al mismo tiempo acercarla más todavía al gran público. Casi tres décadas después y a punto de celebrar 57 años de Feira do Cocido algunos restaurantes comienzan su campaña poco después de las fiestas patronales de As Dores y tienen cocido en su carta hasta primavera, sin renunciar a encargos de aquellos que incluso en verano quieren disfrutar con el cocido más famoso de España y del producto que situó tanto a este plato como a las actividades que el Concello promueve en torno a ella como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Alberto González en las cocinas de Casa Currás. / Bernabé/Ángel Abeledo

Tanto el sábado como ayer algunos restaurantes completaron prácticamente su aforo, mientras que, según otros establecimientos consultados, las reservas habían sido escasas. El grelo es la verdura que acompaña las carnes, pero en algunos casos se completaron las bandejas con repollo por una escasez de grelo en algunas zonas de Galicia que preocupa ya a algunos restauradores. Lo que sí recomiendan encarecidamente los establecimientos son las reservas como forma de garantizar una mesa y evitar escenas que todavía son muy frecuentes los fines de semana cuando llega la época más fría del año, de grupos de personas o parejas que no pueden ser atendidos en algunos negocios por tener el cartel de completo. La reserva es la propuesta de la mayoría de los 25 restaurantes participantes en este Mes do Cocido aunque algunos tengan este plato en su carta a diario, no obstante insisten a los clientes en la conveniencia de cerrar mesa.

Con el comienzo de esta campaña también se reparten los primeros pines que cada año reproducen el cartel oficial de la fiesta, obra este año del artista ourensano Acisclo Manzano.

Por otro lado, la próxima semana el Cocido tendrá repercusión en el salón internacional de turismo Fitur, en Madrid.

Fitur

El jueves a las 11.00 horas, como aperitivo, el Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra-Norte recibirá un galardón del ministerio como el mejor GDR en iniciativas de visibilización de destino en medios de comunicación. El acto tendrá lugar en el salón de actos de Ifema. Ya en torno a las 14.30 horas, en el stand de la Xunta de Galicia se presentará el geodestino Deza-Tabeirós además de la Feira do Cocido y la Rapa das Bestas de Sabucedo, dos citas de interés turístico internacional. En el mismo espacio, pero en este caso el viernes a las 14.00 horas, el GDR comarcal presentará algunos de sus principales recursos y se mostrará, además, el proyecto que la multinacional Huttopia está poniendo en marcha en el municipio dezano. A finales del año pasado la compañía comenzaba a construir en una parcela de más de 16 hectáreas situada en la parroquia de Prado su complejo de glamping que contará con en torno a un centenar de parcelas libres para acampar y sobre 80 alojamiento de lona y madera compuestos por tiendas de campaña, chalets y cabañas de varios tipos. Según el proyecto, autorizado por Concello y Xunta la inversión prevista por la empresa ronda los 6 millones de euros.

Buen ambiente de trabajo en las cocinas del restaurante Cabanas. | A.L.V.

El precio del cubierto oscila entre 27 y 50 euros

El precio del menú completo de un genuino cocido de Lalín no ha aumentado de manera llamativa en los últimos años y mantiene una media bastante semejante. Los 25 establecimientos participante este año en la campaña promocional ofrecen en sus cartas este plato a precios que oscilan entre los 27 y los 50 euros. Cada establecimiento fija un valor en función de sus criterios, pero siempre debe garantizar al comensal unos estándares mínimos de calidad, cuestión que siempre preocupa al Concello, pues ir en sentido contrario supondría cortarle la cabeza a esta gallina de los huevos de oro. Los restaurantes del Mes do Cocido y los precios que tienen para este año son los siguientes: O Polo (35 euros), Bar Suso (37), Casa Currás (35-40), Casa Ruliña (38), Casa San Martín (40), Hotel Pontiñas (32), Hotel Torre do Deza (35), Mesón O Cruce (35-40), parrillada Airiños (33), parrillada Ben Feito (36), Pazo de Bendoiro (48), Las Palmeras (35), A Estación (32), restaurante Sazón&Son (35), Cabanas (40-50), Casa do Patrón (35), Casa Pablo (27), Kilómetro 0 (30), La Molinera (40-50), restaurante María José (32), Os Arcos (35), Parrillada La Robleda (35), restaurante Taboada (35) y restaurante Villanueva (40).

Estos establecimientos totalizan 3.325 plazas y los negocios que ofrecen alojamiento como hoteles o casas rurales son los que cuentan con mayores espacios. La oferta no se limita a locales del núcleo urbano, sino a la periferia y a algunas parroquias del municipio.

