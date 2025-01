El terror llena los Minicines

Este viernes 17 de enero, los Minicines Central de A Estrada se convirtieron en el epicentro del terror, dando inicio al Festival Panic de Cine de Terror con un maratón que desbordó todas las expectativas, completando las 130 butacas de aforo en las dos primeras proyecciones y dejando a algún que otro interesado fuera.

Asistentes haciéndose con su entrada.

A las 22.30 horas, la sala comenzó a proyectar una selección de películas como Yummy, Terrifier 3, Black Friday y El exorcista del Papa, que mantuvieron a los asistentes al borde de sus asientos. La demanda fue tan alta que, a pesar de haber llegado con antelación, algunos fans no pudieron acceder por la falta de aforo a los dos primeros pases ya que las entradas se ofrecieron por orden de llegada, pero para la tercer y cuarta película hubo relevo, hasta que a las 06.30 horas de ayer eran 45 los valientes que seguían en pie.

Desde la organización, Pedro Pérez manifiesta su satisfacción con el índice de participación aunque lamenta que algunos no hubiesen podido entrar: «Dejar a gente fuera es una sensación agridulce. Por un lado significa que has tenido éxito, pero por otro entristece el no poder acoger a todo el mundo».

En cuanto al tipo de espectador, Pérez señala que le llamó la atención la gran participación femenina, asegurando que la mayoría de los espectadores eran mujeres. Mientras que en lo tocante a la edad, el organizado situaba la media entre los 18 y los 20 años.

Después de este gran éxito, el Panic continúa con más eventos a lo largo de los próximos días. En este sentido, cabe mencionar que el próximo viernes 24 la charla de Juan Castro y la presentación de cinco de los cortometrajes internacionales más premiados en Vigo, pasará a celebrarse en los Minicines Central en lugar del Teatro Principal, como estaba anunciado. También la hora cambia, pasando de las 20.30 a las 22.30 horas. A continuación se proyectará la película Herectic.

Para finalizar, el viernes 31 podrá visionarse Strange Darling, mientras que el sábado 1 de febrero el telón se bajará con uno de los eventos que más ilusión creen los organizadores que generará, y con el que esperan abarrotar el Teatro Principal. Será una charla científica sobre experiencias cercanas a la muerte, con los ponentes Luján Comas, anestesióloga y presidenta de la Fundación Icloby; María Garrido, psicóloga y osteópata; y Enrique Monzó, ingeniero de telecomunicaciones e investigador.