O San Vicente, a primeira festa de Rodeiro

Un ano máis chegan as festas en honor a San Vicente Mártir, patrón do Concello de Rodeiro. Este ano coa celebración por adiantado ao propio día 22. As festas patronais traen consigo reunións de familiares e amigos para a celebración relixiosa, honrado ao santo coa celebración da misa e da procesión e, como non podería doutra maneira, a xuntanza entorno a unha mesa chea de viandas exquisitas para o festexo, que pode durar de un a tres días.

Este ano vamos presentar un estudio sobre as costumes e tradicións nas terras de Camba, Concello de Rodeiro, que recolleron os membros do Seminario de Estudos Galegos, e que Vicente Risco tiña anotado nos cadernos de campo. Estas indagacións, inéditas, non chegaron a ser publicadas no gran volume Terra de Deza, polo golpe de Estado en España en xullo do ano 1936, cando estaban xuntando toda a información recollida o longo das diversas campañas desde o ano 1928 ata o 1935. Chamou atención de Risco a tradición que había nos casamentos e deixou anotado Vodas, que describiu da seguinte maneira:

Vodas

Cada moza non ten en todo o partido de Lalín máis que un mozo. As que teñen noivo son polo xeneral consideradas pouco menos que se estiveran casadas. En Rodeiro os casamentos son case sempre tratados. O que o trata é un amigo do noivo o que se chama o esculcador. Dise: voulle esculcar unha moza a fulano en tal parte. Tamén é moi xeralmente tratan as vodas os pais. E a pedir a rapaza van o mozo e o amigo, o falador. Levan viño a a moza fai os torresmos. Anque os pais da moza non sexan gustantes, os peticionarios son sempre ben atendidos. Despois dise: O que pretende honra. Agora é corrente que non se anden as municións, pois sácase a oportuna dispensa. Denantes, namentres andaban as municións, a moza ia a misa a outra parroquia e un amigo da moza ia a mesma. Casar, casan na parroquia da moza. Os casamentos son polo xeral moi cedo, o romper o día. Van parentes e amigos. Os mozos con escopetas e revolveres. Os mozos namentres dura a cerimonia están fora e encanto a noiva da o sí, os mozos empezan a votar tiros, bombas e foguetes. O tiroteo segue dende a Eirexe a casa da moza.

O primeiro día a comida é na casa da noiva. A mañanciña hai a parva (augardente con pan ou con rosquillas). Na comida son os pratos máis usuais a carne de cabra ou de ovella, soia ou con arroz e con arroz doce que lle chaman papas de arroz. Nas vodas de moita xente, mátase unha becerra ou mándase por carne a Lalín.

Durante a comida, os mozos saen de cando en cando a ciscar tiros. A cea empalmase coa comida. O viño tráese a pe xa feito no Ribeiro e consúmese en cantidades enormes. A noiva leva un acompañante, que é o que ia con ela a misa e que ten que pagar a pólvora (foguetes e bombas). A noiva leva unha moza, a que ía con ela a misa, levando pan ou rosquillas para a voda. Os noivos presiden a mesa. En Camba (todo o demais pode aplicarse ao resto do partido de Lalín), a noite da voda, a noiva dorme coa madriña para que esta a instruía nos seus deberes de cama.

O seguinte día repetise a convidada na casa do noivo e a xuntarse os receen casados, que case sempre quedan a vivir cos pais de algún deles, segundo a quen lles corresponda.

Remata Vicente Risco afirmando que «compre ter en conta que en toda a terra de Lalín e especialmente en Rodeiro, isto era o común nas vodas». Co tema do amor tamén recolleu cantares e como exemplo deixamos estes dous alusivos os noivos e a propia festa.

Se me queres amar, ámame

ama que pouco che costa

amor con amor se paga

nunca vin cousa xusta

Para o ano que ven hai festa

imos cantar de alegría

¡Viva quen colleu o ramo!

¡Que viva o noso ramista

Que é persoa xenerosa!

Vamos facer unha festa,

Como ela n-ha de haber outra

Agradecer a Fundación Vicente Risco que nos dera permiso para publicar este pequeno resume do caderno inédito gardado no seu arquivo.

