El BNG denuncia el bloqueo de la oficina del SEPE por falta de personal

El BNG de Lalín desveló ayer que la oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) se encuentra en la práctica fuera de servicio por falta de personal. Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, avanzó iniciativas en el Congreso de los Diputados, Senado y consistorio dirigidas al Ministerio de Trabajo para que cuanto antes se solucione una cuestión que para los nacionalistas es muy grave.

La oficina de Lalín, sin citas, en el portal del SEPE.

Vilariño, acompañado por la edil Ariadna Fernández y por los miembros de la organización Manuel Carbón y Carmen Fernández, explicó que anteayer una vecina pidó cita para una gestión, pero le fue comunicado que no había citas disponibles para atenderla de manera presencial ni a corto ni a largo plazo, proponiéndole como alternativa que acudiese a la oficina del SEPE operativa en la localidad de A Cañiza. Para el concejal nacionalista no es de recibo que el propio ministerio condicione el cumplimiento de una normativa que obliga a una persona que acaba de perder su empleo tramitar el cobro del subsidio en un plazo máximo de 15 días. Indica que este bloqueo de facto del servicio está afectando, no se sabe con certeza desde hace cuánto tiempo, a muchos dezanos que, por estas razones, podrían incluso perder su derecho a cobrar el paro después de un despido laboral o un cambio de actividad porque el ministerio no aporta soluciones. ç

Estos son los casos más graves, pero una persona que precise asesoramiento sobre cuestiones laborales tampoco tiene la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Vilariño asegura que hubo personas que plantearon citas para, por ejemplo, marzo, pero ni así consiguieron un compromiso efectivo de contar con una cita. En el mismo inmueble funciona el servicio autonómico, pero el de la Xunta se encarga de políticas activas.

Ante la imposibilidad de realizar estas gestiones por internet, la denuncia del BNG se contrasta con un acceso al portal del SEPE. Tras indicar Lalín como localización de la oficina, se ofrecen varias alternativas para las citas, en función de proximidad geográfica o temporal. Así, en el mismo día habría huecos en Vilagarcía, mientras para que las siguientes habría que aguardar a la próxima semana, con Pontevedra, Tui o A Cañiza como alternativas.