«O Panic da Estrada é xa para min unha parada obligatoria»

O escritor Manel Loureiro protagoniza hoxe no Teatro Principal de A Estrad a a primeira das charlas organizadas para o Festival Panic de cine de terror. Este autor de renome non só nacional, senón tamén internacional, leva ás súas costas unha extensa carreira literaria vinculada ao xénero ao que se dedica este evento, e facendo unha parada na súa axetreada axenda, falaralle aos estradenses sobre esta e outras cuestións de interese.

Vostede xa é un habitual do cartel do festival Panic de A Estrada. Que lle parece esta iniciativa?

Efectivamente, xa estiven en varias edicións. De feito, esta é para xa para min unha parada case obrigatoria. Teño que ir a moitos sitios ao londo do ano, en cambio hai poucos que me apeteza tanto como A Estrada, porque é xa como unha tradición. Penso que é unha iniciativa moi ben coidada, e iso que ás veces é arriscado organizar algo así en vilas pequenas.

Lembra como foi a súa primeira experiencia formando parte deste evento?

En xeral, lembro con agarimo o involucrado que estaba o público. Tamén o coidada que estaba a estética do escenario, cunha decoración adaptada á temática do festival. Pero sobre todo iso, a participación e o volume de asistencia chamáronme particularmente a atención.

A súa obra está vinculada en maior ou menor medida co xénero thriller. Que é o que lle atrae deste?

É o xénero no que me sinto máis cómodo traballando. Ten todos os elementos que eu considero que son necesarios nunha boa historia, porque ten esa parte de suspense, de acción, de intriga... e de tensión narrativa. Eu penso que a literatura, e as historias en xeral, deben ser divertidas e unha forma de conseguilo é mantendo ao lector enganchado ao borde da cadeira esperando a saber que pasa ao final.

Pódenos adiantar un pouco sobre os temas que tocará na charla de hoxe?

Debería dicir que non, para manter o factor sorpresa (risas), pero podo dicir que falarei un pouco sobre a miña última novela, Cuando la tormenta pase, coa que gañei o Premio Lara de Novela 2024, un dos máis prestixiosos en español do mundo. Abordarei tamén a adaptación ao cine de Apocalisis Z, o meu primeiro libro que se transformou na película máis vista de Amazon Prime Video a nivel mundia en toda a súa historia. E adiantarei algún que outro proxecto audivisual no que estou traballando.

Xusto a miña seguinte pregunta tiña que ver coa súa nova novela. Que nos pode contar dela?

Cuando la tormenta pase é un thriller cuxo protagonista é Roberto Lobeira, un periodista e escritor que buscando a inspiración para a súa seguinte historia decide marchar para a Illa de Ons buscando un sitio tranquilo onde escribir, pero pronto descubrirá que no lugar de escribir vaise ter que preocupar por sobrevivir nesa illa a medida que se suceden unha serie de acontecementos.

Diría que Roberto Lobeira está inspirado en vostede?

Pódese dicir que si hai algo de min nel. Eu non son xornalista, senón avogado, aínda que moitas veces me colgaron esa etiqueta debido á miña estreita relación cos medios de comunicación, cos que colabora asiduamente. Porén, ambos temos en común que abandoamos a nosa principal profesión para dedicarnos á escritura.

Para rematar, é vostede dos que cede á inspiración do momento ou prefire a disciplina de escribir todos os días?

Nin unha cousa nin a outra. A virtude está no término medio. É certo que considero que se debe escribir todos os días, pois é como tocar o piano, non o esqueces pero perdes a frescura. Tamén recoñezo que polas necesidades da literatura moderna, hai épocas máis axetreadas que outras.

