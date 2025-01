“Los estereotipos de género se han agravado en la música más comercial”

Los y las que tenemos más de 40 años tendemos a pensar que la juventud de ahora solo escucha reguetón. ¿Es así?

Es cierto que el reguetón, ahora mismo, es la música más comercial, pero el rap continúa teniendo muchísimo peso, y existe además el drill (es un subgénero del trap), la música electrónica o el pop, con Aitana o Taylor Swift. La música actual continúa siendo muy variada y yo me enfoco, al margen del estilo, en que los estereotipos de género siguen estando presentes en la música.

¿Se agravaron más esos clichés en los últimos tiempos?

Ese mensaje se ha hecho más explícito en la música más comercial. La mujer en la música siempre ha sido o la musa o el objeto de deseo del músico, porque la mayoría de la música que escuchamos la han compuesto hombres, de modo que la mujer está ahí para adorarla, para desearla o para hablar de ella. Y aún hoy las mujeres no hemos llegado a poner voz en la música de manera masiva. Es cierto que ahora tenemos otros discursos, pero en el reggaeton, el rap y el trap, que están muy en boga, las letras son muy explícitas en sexualidad y en violencia, tanto en la música como en los videoclips. Y estos relatos extremos son supermachistas, se ve mucho más la hipersexualización de las mujeres. Hay, además, un estereotipo de chico: muy macho, muy duro, muy agresivo... que son los que a su vez quieren las mujeres hipersexualizadas. Pero frente a esto, incluso los artistas representativos de estos géneros, también tienen sus canciones de amor con todos los estereotipos: el videoclip en París, él agobiado y ella con una belleza más de princesa de Disney.

¿Estos mensajes puede llegar a influir hasta el punto de buscar este tipo de relaciones?

No es que si escuchas música violenta te vuelvas violento o que tengas conductas sexuales agresivas, sino que esto está dentro de un conglomerado más grande, dentro de una cultura popular y un ambiente en el que las relaciones de pareja romántica y demás se promueven para niños y niñas mucho más pequeños que en mi generación. Desde las redes sociales e incluso desde los dibujos animados la parte erótica está muy presente desde edades más pequeñitas. El problema es que frente a este discurso los adolescentes no tienen otros, porque la educación sexual, la coeducación o la educación en igualdad no te la vas a encontrar habitualmente en el mundo. Cuando se interesan por las relaciones sexuales o tienen sus primeros amores, van a ir a buscar información en las redes sociales, la música o la cultura popular, porque rara vez tienen otro referente.

Puede ser que los padres o los profesores no tengan recursos para mostrar otras alternativas.

Depende de la suerte que tú, como adolescente, tengas en la familia, que en ella se traten estos temas y que veas un buen modelo, o que tu profesorado tenga interés en abordarlo y que disponga de las herramientas y formación para hacerlo, o de que en tu grupo de colegas esto se trate de una forma razonable. No es que la mayoría de la juventud esté echada al monte y que quiera hacerlo mal, es que lo hace como puede. La clave es darles otras herramientas para que ni ellas ni ellos queden atrapados en los estereotipos de género y puedan elegir libremente.

¿Se pueden censurar letras demasiado agresivas o sexuales?

No puedes evitar que la juventud escuche lo que quiera, lo que hay que hacer es enseñarles a, poner un filtro y que entienda qué está escuchando, que vaya creando unas líneas rojas y que decida que no le gusta la letra, como cuando decides no ver pelis de miedo. El peligro de la música es que a veces se escucha sin analizarla. La música es una industria y las discográficas ofrecen lo que vende, y ahí como consumidores tenemos poder para influir. Se trata de que cuanta más gente sepa buscar cosas alternativas, más lejos va a llegar este otro discurso.

Usted menciona la hipersexualidad y estereotipos. ¿Qué ocurre con la mujer que enseña carne, está empoderada o aún la vemos como una poligonera?

Este debate es antiguo. Sería ideal que las mujeres pudiésemos enseñar nuestro cuerpo sin que esto significase nada más, pero vivimos en un mundo patriarcal y te van a leer con ese filtro, tienes que saberlo. Pero esto pasa con los chicos que no se acomodan al estereotipo del macho man, lo van a penalizar por no comportarse como un hombre. Nos está llegando desde los Estados Unidos un movimiento, el de «los hombres de alto valor», que hacen una mezcla de la esencia masculina y un hombre disciplinado, y que trasladan valores como el macho alfa que protege a su familia y discursos contra el feminismo. Por mucho que digamos desde el feminismo que hay que tener referencia positivas para los chavales, hay muy pocas que lo hagan con solvencia.

¿Hoy en día tenemos letras comprometidas políticamente, como en su día con temas de Pink Floyd o Kraftwerk?

Sí, tenemos bandas de rock, heavy y rap, incluso reggaeton, con mensajes políticos relacionados con el ecologismo, o géneros como el K-pop (el pop coreano) que, aunque la propia música no tenga mensaje político, sus fans están muy organizados, son de izquierdas, se movilizan y usan sus redes sociales para promover este tipo de mensajes. La música con mensaje sigue estando presente pero de otra manera, ya no es la chaqueta de pana y el cantautor.

