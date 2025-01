A Casa do Mestre, la reforma viral de dos madrileños

No trabajan en nada relacionado con el mundo con la construcción. Iván Medina es enfermero y da clases en FP. Su trabajo gira en torno a una UVI móvil y un centro de salud. Raquel González por su parte es ingeniera de Telecomunicaciones. Tampoco son expertos en redes sociales, algo que hasta ahora utilizaban al igual que la mayor parte de las personas, como una forma de entretenimiento. A pesar de eso, y quizás por eso, estos dos madrileños se han hecho virales gracias a la reforma que están realizando en una histórica vivienda de Cerdedo. A Casa do Mestre, o como ellos la han rebautizado A Casiña do Mestre, está siendo una inesperada locura para una pareja que todavía trata de asimilar todo lo que están viviendo.

«Todo esto surgió porque mi abuelo era de Cotobade», nos explica Raquel González desde Madrid. «Cuando Iván y yo empezamos a salir juntos comenzamos a ir mucho a Galicia, donde yo había pasado muchos momentos de mi infancia. Él sin embargo solo había estado un par de veces de pequeño, pero no había conocido la Galicia interior. Esto le encantó. Los paisajes, cerca del mar... hasta el clima, que todos dicen que es muy malo, para nosotros es ideal. Así fue como nació la idea de comprar una casa en Galicia».

Una vez surgida la idea, llegó el momento de elegir la casa ideal. ¿Por que eligieron a A Casa do Mestre? «Fue una sensación», sentencia Iván. «Recuerdo que estábamos de viaje por Galicia visitando varias casas. Estuvimos en varias provincias, aunque yo tiraba mucho para Pontevedra. No habíamos descartado nada. De repente Iván me despertó a las cinco de la mañana y me dijo que la había encontrado. Me vino con un montón de papeles y fotos, diciendo que tenía que ser esa. Fue en Semana Santa del año pasado», recuerda Raquel. «Ese día ya estábamos en Portugal y nos volvimos para Galicia para ver la casa. Fue verla y darnos cuenta de que era esa. Tenía todo lo que buscábamos: un emplazamiento rural, en el interior, en medio de la naturaleza y de piedra. Además, la casa tiene su historia, ya que era la antigua casa del maestro. La construcción, la finca... nos gustó todo, así que ese mismo día ya lo cerramos», añade.

Imagen de la bautizada como A Casa do Mestre en el momento de su compra.

A partir de ahí llegó el momento de reformar una casa antigua en muy mal estado, algo complicado teniendo en cuenta que ambos viven y trabajan en Madrid. «No tenemos pereza. Aprovechamos todos los fines de semana que podemos para coger el coche y subir a Galicia. Sabíamos la distancia que hay. Ya contábamos con ello. Hay que decir también que nuestra idea es acabar viviendo en Cerdedo. Sería un cambio de vida», explica Raquel. «De momento todavía es impensable. Es una casa que necesita mucha reforma y nosotros tenemos que seguir con nuestros trabajos. En un futuro nos vemos ahí, con nuestras gallinas, nuestro huerto y disfrutando del pueblo, donde todos los vecinos nos han recibido muy bien», apunta Iván.

«Es un camino para disfrutar. Podríamos haber contratado a gente y seguro que en seis meses la teníamos perfecta pero preferimos hacerlo nosotros. No somos arquitectos, ni ingenieros, ni albañiles. Es cierto que vamos cogiendo ideas de amigos que sí que están en este mundo, también a través de las redes nos dan consejos e incluso marcas han contactado con nosotros para orientarnos. Sin embargo, todo lo que podemos, lo hacemos nosotros. Era algo buscado, queremos transformarla nosotros. Esa es una parte de la gracia», añade el madrileño.

Con lo que Raquel e Iván no contaban es que la reforma de A Casiña do Mestre terminaría haciéndose famosa gracias a un perfil con ese nombre que abrieron en diferentes redes sociales. «Jamás contamos con que tuviese esa repercusión. Recuerdo el primer vídeo que subimos a las redes cuando la compramos. Nuestra idea era crear un dominio con el nombre de la casa para que quedase y decidimos subir un vídeo a ese perfil con nuestro primer día allí. Cuando volvíamos de vuelta para Madrid miré y vi que ya teníamos cien seguidores. Nos hizo gracia y bromeamos con que al día siguiente a lo mejor ya eran 300. Cuando me levanté, eran 800. A los tres días ya eran 8.000», recuerda Raquel, mientras Iván nos cuenta una anécdota sobre ese día. «Cuando entré a trabajar le enseñé el perfil, en el que solo había ese vídeo inicial, a una compañera. Cuando salí de la guardia había 8.000 seguidores», explica. A partir de ahí fueron compartiendo más vídeos sobre los primeros pasos de la reforma, todos ellos con miles de visualizaciones en las redes.

«No tenemos ni idea de lo que hicimos para llegar a esto. No somos expertos en redes sociales. Si ves nuestros perfiles no tienen esos seguidores. Creemos que es un poco el ser nosotros mismos», cuentan. «No sabemos el secreto. Le ponemos mucho cariño a los vídeos pero nada más. La gente ahora nos anima a subir más cosas pero tampoco queremos actuar ni forzar lo que hacemos. Además, hace falta tiempo. A nosotros, como no sabemos de esto, nos lleva dos días editar un vídeo normalito», añaden.

En su perfil acabaron teniendo cabida diferentes temas, desde la reforma a algunas de las visitas que realizan a zonas de Galicia. «Subimos lo que nos gusta y nos apetece. También interactuamos con la gente que nos escribe. Algunos nos piden cosas otros nos dan consejos sobre la reforma. Incluso una vecina de Vigo nos pidió unas muñecas antiguas que encontramos en la casa y nos las está arreglando. Es como hacer amigos nuevos», afirman con satisfacción.

