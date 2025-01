La apertura del Reimóndez Portela, sin avances a los dos meses de su anuncio

El 14 de noviembre del pasado año, o lo que es lo mismo, hace dos meses, el Concello de A Estrada anunciaba que «llegó el momento» de abrir el Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela. Esta era una de las asignaturas pendientes de los distintos gobiernos municipales durante los últimos 15 años y parecía que al fin se aprobaría, con un plazo que se ponía en el segundo semestre del año.

Concretamente, el alcalde, Gonzalo Louzao, y el director del museo, Juan Andrés Fernández, hablaban de que los primeros meses de 2025 se destinarían a realizar las obras de reacondicionamiento necesarias y que sería entre verano y otoño cuando las puertas de este edificio cultural abriesen de nuevo.

No obstante, dos meses más tarde, los avances en esta materia no son demasiados. El alcalde ha confirmado que el aparejador municipal ya ha realizado el informe técnico y que sitúa las obras en un importe de unos 50.000 euros, aunque esta gestión ya se había llevado a cabo previamente al anuncio de noviembre. En lo tocante a otras cuestiones, como la solución al problema que supuestamente había impedido durante estos quince años la apertura del Reimóndez Portela –la falta de fondos para emplear a una persona para atender a los visitantes y las instalaciones–, todavía no tiene respuesta, si bien Louzao asegura que este no será ahora un inconveniente.

Pese a que, a día de hoy, la prometida reapertura no parece más cercana que en las anteriores ocasiones en las que se hizo esta declaración de intenciones, pues, a efectos prácticos, no ha habido avance alguno, el mandatario afirma que para su gobierno es «una cuestión prioritaria» y que, en definitiva, el Museo do Pobo Estradense volverá a funcionar en algún momento de este 2025.

El edificio precisa mejoras de seguridad, pintado y carpintería

El antiguo edificio del matadero municipal fue objeto de diferentes reformas en varias ocasiones, incluso durante su prolongada etapa de inactividad. En cambio, y como se mencionaba anteriormente, ahora deberán emplearse unos 50.000 euros para ponerlo a punto. Las labores necesarias, según acerca Gonzalo Louzao, tienen que ver con la retirada de material no relacionado con la actividad del museo, la mejora de ventanas y carpintería, así como de pintado e iluminación y la optimización de la seguridad. También se realizarán trabajos de comisariado con una empresa profesional para crear las exposiciones. Todo ello, si los plazos se cumplen, en los próximos cinco meses.