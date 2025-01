ACOE anuncia hoy en directo a los ganadores de su sorteo de Navidad

La Asociación de Comerciantes de A Estrada realizó ayer el sorteo ante notario de los diferentes premios de la Campaña de Nadal 2024-2025, entre los que se incluyen un Dacia Sandero, un viaje abierto valorado en 1.000 euros y otros obsequios. A lo largo de esta mañana, la entidad llamará a los premiados en directo desde Radio Estrada para darles a conocer la buena noticia, y finalmente, mañana a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, se llevará a cabo la entrega.Se cierra así una exitosa campaña en la que, a pesar de la competencia de grandes superficies comerciales, los establecimientos locales lograron generar el suficiente movimiento para hacer rentables estas Navidades, consolidándose como una pieza clave para la economía del municipio.

Además del sorteo «para mayores», este pasado año la entidad también quiso recuperar su «Carta dos Reis de ACOE», que consiste en escoger tres misivas de los niños y niñas estradenses y hacerse cargo de entregar los juguetes y peticiones en ellas plasmadas. Estos peculiares Reyes también se entregarán mañana, a las 19.30, en la Praza do Concello.

Así pues, los que enviaron sus tickets de compra por WhatsApp a la asociación de comerciantes locales deberán estar pendientes del móvil esta mañana. En esta línea, cabe recordar la amplia lista de premios que se sorteaban: además del Dacia Sandero y el viaje valorado en 1.000 euros, también se incluían un patinete eléctrico, una PlayStation 5 y una tarjeta de combustible de 500 euros.

La hostelería plantea aplazar su cita a Carnavales

El sorteo de ACOE no es el único que ilusiona a los estradenses, sino que muchos aguardaban también la llegada de la noche de Reyes el pasado 5 de enero para saber si podrían llevarse alguno de los premios que rifaba la Asociación de Hosteleiros de A Estrada. Sin embargo, debido al mal tiempo de la jornada, la agrupación decidió posponer el evento para el siguiente sábado día 11. Una fecha que también hubo que cancelar al conocerse el fallecimiento de Dolores Loureiro, al frente de la cocina de la em blemática casa de comidas Os Peares. Si bien todavía no hay una fecha fijada, desde la asociación de hosteleros se plantean programar la actividad dentro de los festejos del Entroido 2025, aunque temen que, una vez más, el tiempo no acompañe y obligue a posponer la rifa de nuevo. En este caso el premio es un viaje y el sorteo se llevará a cabo publicamente, de forma que los que cuenten con rifas, que se entregaban por consumir en los establecimientos asociados más de 10 euros, deberán acudir a la cita y quedarse hasta que salga el ganador, pues si sale su número y no acuden a recoger el premio, se quedan sin el.