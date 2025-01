Nova vida para o Entroido de Couso

Para manter viva unha tradición, é preciso contar co relevo xeracional: que a xente nova teña a disposición e o interese de coller a testemuña dos devanceiros e dar un paso á fronte para continuar co legado que outros comezaron a construír. Aínda que isto supoña ter que facer mil e unha peripecias para compaxinar esta tarefa coa vida persoal e laboral.

Neste sentido, o Entroido da parroquia estradense de Couso pode descansar tranquilo, pois todo apunta a que aínda lle quedan moitos anos por diante, despois dun pequeno parón que se estendeu desde o 2017 ata o pasado 2024. Se ben non foi ata agora, no presente ano, cando xurdiu unha proposta firme e estruturada para manter vivos estes festexos típicos das bisbarras do Ulla.

Para ser máis exactos, un grupo de veciños que leva vivindo o Entroido organizado polos seus maiores desde cativos decidiu poñerse á fronte da confección deste encontro, pasando a integrar a directiva da Asociación Cultural O Cruceiro, que, ao igual que o carnaval, levaba inactiva desde hai máis de sete anos.

Os valentes que decidiron tomar as rendas desta celebración e da formación que a planifica son: Alejandro Pequeno como presidente, Manuel Quintela como vicepresidente, Rosa Mejuto como secretaria, Teresa Gómez como tesoureira e Adrián Quintela e Javier Magariños como vocais.

«Levabamos tempo pensando en poñernos en serio coa asociación, porque para o tema da financiamento, as axudas institucionais e todo iso era máis doado», explica o presidente da nova directiva, que engade: «Era unha mágoa que non se organizase nada por Entroido desde o 2017. O ano pasado retomouse, sen estar nós á fronte, pero queríamos crear algo máis estable e sostible no tempo».

Foi así como xurdiu a idea de darlle vida a O Cruceiro e agora, desde outubro deste ano, estes seis veciños de Couso puxéronse en marcha cos preparativos do que será o único Entroido celebrado no rural estradense.

Por outra banda, malia que aínda non se pode falar dun cartel definido, si hai unha data fixa e algúns eventos xa asegurados. Deste xeito, o carnaval de Couso terá lugar o domingo 2 de marzo e comezará en torno ás 16.30 horas no Souto de Vea. Alí producirase un pequeno atraque protagonizado polos Xenerais da Ulla máis benxamíns. Continuará entón o percorrido polo resto da parroquia e contorna, cun plano de ruta que comunicarán no futuro próximo, e que contará cos tradicionais encontros, así como coros, comparsas e unha charanga. Finalmente, non será ata as 18.30 ou 19.00 que a comitiva chegue á meta do desfile: o campo da festa.

Desde a comisión organizativa traballan estes días a todo trapo para conseguir todos os recursos necesarios para materializar estes festexos. Está, por unha banda, a busca de patrocinios por parte de empresas e comercios locais, así como de axudas por parte das administracións, xa que poñer en marcha a maquinaria do Entroido é de todo menos barato. «Temos que preparar a carroza, conseguir os disfraces, os cabalos para os xenerais, reunir as cancións... son cousas que teñen un custo, ademais da charanga e outras cuestións destinadas a facer máis atractivo o cartel», explican desde a directiva de O Cruceiro, que agardan que a meteoroloxía sexa amable e a chuvia non faga acto de presenza na propia data.

Os esforzos son grandes, pero para eles o importante é manter esta tradición viva, pois foi o que aprenderon dos seus pais e avós, e o que agardan inculcarlle aos seus propios fillos. «O meu pequeno xa pensa no Entroido antes que no Nadal», confesa Rosa Mejuto. Ademais, tamén se senten moi arroupados pola comunidade, chegando a ser máis de corenta persoas na última reunión celebrada para estruturar o evento. Agora, piden colaboración para integrar o coro, cuxas reunións serán os sábados ás 20.00 horas. A maiores, tamén participarán na comparsa que terá lugar na vila.