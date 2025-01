Los vecinos de A Estrada que se acercasen a lo largo de este fin de semana por las inmediaciones de la Praia Fluvial de Liñares seguramente se encontrasen con un auténtico despliegue para convertir el enclave recreativo en un plató de grabación.

¿A Estrada llega a Eurovisión?

El motivo era el rodaje del videoclip de uno de los dos nuevos singles del artista mindoniense Jonydasvie, entre los cuales se encuentra uno de los temas preseleccionados para Eurovisión. Ambos vídeos musicales estarán dirigidos y grabados por el fotógrafo y videógrafo Román Sanín, que, a su corta edad, con apenas 22 años, ya cuenta con varios proyectos a su espalda que avalan su talento.

Si bien no se puede desvelar todavía el título de las canciones ni cuál de ellas será la que dispute su puesto en Eurovisión junto a cientos de opciones, lo que es más que probable es que un trocito de A Estrada viaje al festival de San Marino, en el que concurre el joven artista de Mondoñedo con uno de los videoclips rodados y montados por Sanín.

El joven estradense explica: «Conocí a Jonydasvie cuando trabajaba como cámara fija para otra de sus producciones. Se quedó con mi contacto y, posteriormente, grabé el corto musical de la canción con la que quedó finalista en el concurso de la TVG ‘A Canción do Verán’. Desde entonces hemos mantenido relación y ahora me ha planteado estos dos proyectos».

«El motivo de escoger la Praia Fluvial de Liñares para esta pieza fue, si soy totalmente sincero, la comodidad, ya que es un entorno que conozco, al vivir cerca, y que encajaba perfectamente con lo que necesitábamos para el concepto artístico», expone, y matiza: «Este departamento, por cierto, no lo llevé yo, sino que estuvo a cargo de la coruñesa Alba Rodríguez».

Sanín no quiere entrar en demasiados detalles sobre la canción a la que ha puesto imagen con las aguas de este río estradense, pero sí desvela a grandes rasgos su temática: «Habla sobre lo difícil que es hoy en día que la gente se muestre tal y como es».

Lo conveniente y próximo del enclave no fue lo único que hizo a este joven creador audiovisual decantarse por él para acoger la grabación del corto musical, sino que también veía un gran potencial cinematográfico: «Me extrañó que no se hubiese utilizado antes para este tipo de trabajos».

Ahora queda el segundo single de Jonydasvie por grabar, una experiencia y oportunidad que Román Sanín aprecia, aunque es un ámbito en el que se mueve con soltura, pues desde los inicios de su carrera, cuando contaba con apenas 17 años, ya se fue familiarizando con el ejercicio de poner imagen a la música. Además, actualmente forma parte del equipo de Darlle Bolo, un proyecto multidisciplinar en el que se busca utilizar varios lenguajes artísticos para crear un espacio de diálogo entre creadores y dar visibilidad al talento local.

En otra línea, ha formado parte de trabajos como «Acordamos», dirigido por Uxía Senlle y con Lucas Terceiro en la dirección técnica, o Adeus Berta, de Cracken Media.

A pesar de que Sanín no le teme a nada y se atreve con un amplio abanico de registros, para él lo que queda es la cámara: «Al final, yo soy videógrafo y fotógrafo». Desde muy joven ha sabido que esto era a lo que quería dedicarse y no dudó en ponerse en marcha para conseguir sus objetivos. «Empecé a hacer algún trabajo a los 17 y tuve claro que esto era lo mío desde los 16, aproximadamente», confiesa.

No es fácil hacerse un hueco en un sector tan competitivo como este, en el que además no falta talento y ganas de entrar por parte de gente de todas las edades, generaciones y estilos, pero este joven estradense de 22 años no se queja. «La verdad es que, para el tiempo que llevo y la edad que tengo, considero que no ha ido mal hasta ahora», señala.

Tras finalizar los vídeos musicales de Jonydasvie, que verán la luz en los próximos meses, Román Sanín buscará nuevas oportunidades. Mientras, los estradenses tendrán que esperar un poco más para comprobar cómo luce su Praia Fluvial tras la cámara de este joven vecino de Moreiro. Y, sobre todo, si un pedazo de A Estrada llegará a Eurovisión, una de las galas musicales con más seguimiento de Europa. Si no en imágenes del propio clip, al menos en el talento tras ellas.

Suscríbete para seguir leyendo