«Siempre intento entrenar solo, aunque no es lo común»

El futbolín es ese pasatiempo más que un deporte, con el que la mayoría solo esperamos pasar un rato divertido con los amigos echando unas partidas. Para Alexandre Castro, hace un par de años que pasó de convertirse en un simple juego a una pasión con la que disfruta y a la que destina unas cuantas horas después de su trabajo. Este nivel de dedicación es el que le ha permitido cosechar numerosos trofeos por Galicia y España adelante, como el que consiguió hace apenas una semana en el I Máster Gallego de Narón en Primera Categoría.

Acaba de ganar un Máster en un futbolín Infinity, que es un tipo diferente a los EVO a los que está acostumbrado, ¿qué tal fue la experiencia?

Bien, gané en Primera Categoría, pero la verdad es que fue una oportunidad para probar una mesa que no había tocado antes, ya que la sacaron hace poco, debe tener un año de antigüedad. Esta es más pesada que la de los EVO, pero no nos fue mal. Ahora vamos esta semana a Xinzo de Limia y ya competiré en Élite.

¿Compite entonces siempre en Élite?

Sí, antes en los torneos oficiales y Masters jugaba en Primera, pero a partir de ahora iré a todos los de ranking en Élite. Además, este año empezaré a participar en los Masters grandes en Élite también. En los torneos de bares y así ya no me dejan jugar en Primera (risas).

Además del torneo en Narón, ¿también ganó algún campeonato fuera de Galicia, no?

Sí, el verano pasado gané un Master nacional en Sevilla, en la Copa del Sol. Luego gané también otro Master en Melide, aunque ese fue en la modalidad de parado.

Entendemos entonces que hay dos modalidades, movimiento y parado. ¿Cómo funciona cada una y cuál prefiere usted?

En movimiento no está permitido parar ni cambiar con la delantera, y en parado sí que se puede cambiar delante. Es en movimiento donde hay que darle de primeras. En nuestra zona se suele jugar solo en movimiento normalmente, así que es mi modalidad. En España, el movimiento es más popular, especialmente en los grandes torneos. Creo que es la modalidad más reconocida y, para mí también es la más dinámica y divertida de ver.

¿Cuándo empezó a tomarse esto más en serio?

A partir de enero de 2023, que fue cuando jugué mi primer torneo oficial. Antes jugaba por divertirme con los amigos, y solía jugar más de portero, pero en agosto de 2022 cambié y empecé a jugar delante, vi que tenía buena mano y desde entonces no he parado.

Entre todos los torneos en losque ha participado, ¿cuántos trofeos tiene ya?

Creo que debo tener unos 28, contando este último. Para llevar solo dos años compitiendo tampoco está tan mal (risas).

¿Ve posible llegar a dedicarse profesionalmente al futbolín??

Es complicado. Los premios no son lo suficientemente altos y el número de torneos grandes es limitado. Por ejemplo, en los grandes másters puedes ganar unos 6.000 euros al año, pero eso no es suficiente para vivir de ello.

En cuanto a rivales y compañeros de juego, ¿tiene algún jugador referente o que quiera llegar a emular?

Me fijo mucho en Borja García, que para mí es el mejor jugador que he visto. También en Jandro y Barci, que es probablemente el mejor delantero de Evo de la historia. Siempre intento fijarme en ellos y emularlos porque me parece que tienen unos tiros espectaculares.

Imagino que llegar a adquirir ese nivel de destreza requerirá bastante entrenamiento y dedicación. ¿Cuánto entrena y cómo organiza su tiempo?

Siempre intento aprovechar los ratos que no estoy trabajando. Me gusta mucho entrenar solo, aunque sé que no es lo común. La mayoría prefiere entrenar acompañado, pero creo que entrenar solo es clave, especialmente para delanteros.

¿Alguna partida reciente que recuerdes con especial cariño?¿

Probablemente la final nacional de la Copa del Sol. Nos enfrentamos a una pareja que venía de perder por poco en Élite, y bajaron a Primera como favorita, pero conseguimos ganarles 3-0 en poco menos de 15 minutos. Nosotros pensamos queiba a tocar pelear y sufrir, pero nos salió todo.

Y por último, ¿qué es lo que más valora desde que empezó en esto?

Sin duda, me quedo con toda la gente que fui conociendo hasta ahora, y todas las experiencias. He hecho grandes amigos, como Brais, mi compañero actual, y he vivido momentos inolvidables viajando a torneos en ciudades como Sevilla, Zamora o León. Son sitios a los que espero volver algún día, y seguir disfrutando con esto.

