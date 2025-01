Rodeiro descarta restaurar las casas escuela para centros de día de mayores

El gobierno de coalición de Rodeiro votó ayer en contra de una moción del PP en la que el partido proponía acondicionar las antiguas casas escuela de Pedroso, Río, Santa Eulalia y A Latiza y cederlas a emprendedores que deseasen poner en marcha una Casa do Maior, que son centros de día con un tope de cinco usuarios y del que ya funciona uno en el casco urbano, Os Cambotes.

Desde el ejecutivo el alcalde, José Luis Camiñas, ve bien esta red de centros de día pero descarta invertir fondos municipales en estas restauraciones, alegando que la Xunta ya concede para ello una ayuda de 20.000 euros. Desde Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares apuntó que los populares apoyan la privatización de un servicio que debería ser público. Ni al PSOE ni a Unidade por Rodeiro le convencieron los argumentos de la portavoz del PP, Cati Somoza, que insistió en que serían obras muy básicas (algunas de estas casas no tienen ni luz), que podrían ser alquiladas a estas personas emprendedoras a precios muy asequibles y que ese aporte de la Xunta, en muchos casos, no cubre las reformas de acondicionamiento que deben acometerse.

Somoza insiste en las bondades de la red de Casas do Maior en un municipio con la población dispersa, como el caso de Rodeiro: «Para un usuario no es lo mismo acudir al local de su parroquia, donde va a coincidir con otras personas de su entorno, que desplazarse al casco urbano». Disponer de estas escuelas con las reformas básicas también animaría a vecinos o a otras personas foráneas a emprender en el municipio, añade, y recuerda que esta propuesta del PP tiene ejemplos prácticos ya en otros municipios.

Campaña de juguetes

El pleno de ayer, al margen de esta moción que entró por la vía de urgencia, solo contenía la aprobación del acta anterior y ruegos y preguntas. En este apartado Somoza quiso saber el motivo del cierre del Punto de Atención á Infancia los días 23,24, 30 y 31 de diciembre. Los días 24 y 31 es normal que esté cerrado, al igual que las demás dependencias municipales, y las jornadas del 23 y del 30 tampoco prestó servicio porque, como indicó el regidor, las personas trabajadoras habían solicitado esos días. Ocurrió lo mismo con la biblioteca municipal.

A preguntas del único partido de la oposición, el gobierno indicó que aún se están catalogando los juguetes que se recogieron durante el mes de diciembre para fines benéficos. Esos juguetes se repartirán según el criterio de distintas asociaciones, en lugar del de Servizos Sociais. Y hablando de juguetes, Somoza hizo constar que el PAI, a comienzos de curso, pasó a los padres y madres un listado con los juguetes que debían comprar para que fuesen usados por todos los niños y niñas de la guardería. El Concello esgrimió que ningún progenitor se opuso a esta propuesta.

Somoza insta al bipartito a pedir más fondos a Madrid

El PP dejó constancia de que aún no se le dio acceso ni al informe del director de obra de las reformas en el pabellón ni al proyecto renovado para el edificio polivalente asistencial. Sobre los presupuestos, el gobierno local anunció que estarán «a lo largo de este año». Bajo el formato de un ruego, el PP animó al bipartito a exigirle más fondos al gobierno estatal en este año, puesto que Rodeiro va a ser el único de los ocho municipios al que se le recortan las transferencias: de los 482.006 euros de 2024 pasará a los 480.869. Le adelanta Agolada, que si el año pasado recibió 471.689 euros, en el presente ejercicio llega a los 494.120. Para el PP, este recorte en las transferencias es un castigo del ejecutivo central a Rodeiro «en el que el gobierno local es cómplice con su silencio, porque nunca alza la voz para defender a los vecinos si ello implica molestar a sus jefes de partido».

Somoza adelanta que llegado el caso los populares presentarán nuevas acciones políticas «porque no es de recibo que en un contexto en el que el Gobierno de España no deja de subir impuestos a la gente, estos no reviertan en las arcas municipales, como ocurre en los demás ayuntamientos de la zona».Somoza también reclama a Rodeiro que cumpla con las reglas económicas, ya que fue el único concello de Deza con retenciones de fondos por parte de Madrid durante el año pasado por incumplir de forma reiterada las pautas de Hacienda.