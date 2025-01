Manuel Villanueva alerta del elevado riesgo de la hemodiálisis domiciliaria

«No nos dejemos engañar». Esta es la reacción de Manuel Villanueva al conocerse la noticia de que se pondrá en marcha una formación de hemodiálisis domiciliaria en el centro de salud de A Estrada. Él fue el responsable detrás de la recolección de firmas para pedir la instalación de una unidad para recibir este tratamiento en la localidad, llegando a reunir más de 6.000 apoyos, en una consulta con una participación prácticamente histórica.

«Los estradenses hemos firmado una solicitud para la creación de un centro público de diálisis, que pueda atender a todos los enfermos actuales y futuros pacientes renales. Es decir, a todos, no solo a un pequeño porcentaje como parece pretender Juan Sánchez», explica Villanueva, que continúa: «Lo que realmente quieren es crear un centro de formación de diálisis para enseñar a los pacientes a realizarla en casa, pero solo unos pocos pueden someterse a este tipo de tratamiento y, además, cuando se les expliquen los riesgos, es probable que la mayoría no los acepte».

El estradense asegura: «He visto morir a seis personas a mi lado recibiendo diálisis, y eso que fue en un centro cualificado. A una compañera mía tuvieron que practicarle reanimación durante seis minutos. Si algo así sucede en casa, estás muerto». Por ello, considera que la respuesta ofrecida por la Consellería de Sanidade y el centro de salud local no es una solución, ni es lo que pedían las 6.120 personas que firmaron su formulario.

«Siento una profunda tristeza al ver que los estradenses estamos solos ante este problema, ya que ni el anterior alcalde, ni el actual, ni tampoco los distintos partidos políticos locales se han involucrado activamente. Digo esto porque tanto Gonzalo Louzao como el representante del PSOE, Luis López, con quienes tuve una reunión, me expresaron que iban a informarse, mantenerme al tanto y llamarme. Ninguno lo ha hecho a día de hoy, ni tampoco lo hizo el representante del BNG, Xoán Reices», lamenta Villanueva, que continúa: «También me apena ver que estos mismos representantes políticos se movilizaron por una farola, pero no tienen empatía ni se mueven por sus vecinos enfermos, lo que para mí muestra la clase de persona que son».

Esta soledad en la lucha por conseguir una mejor calidad de vida mientras combate su enfermedad crónica, Manuel Villanueva la ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, y considera descorazonador comprobar que, incluso con una movilización histórica como la que él capitaneó, consiguiendo casi tantas firmas como habitantes hay censados en el casco urbano estradense, la contestación de las instituciones y personalidades políticas fuese tan tibia.

«Nuestros representantes políticos, funcionarios públicos y formaciones locales nos han negado el centro de diálisis que solicitábamos y, en su lugar, van a crear solo el centro que le interesaba al señor Juan Sánchez, utilizando nuestras firmas como apoyo», declara, y concluye: «Me gustaría agradecer a los estradenses y decirles que debemos sentirnos orgullosos de conseguir unirnos por esta causa y llevarla al Parlamento gallego. Son los políticos quienes no han estado a la altura, a excepción de una diputada del BNG, Ariadna Fernández, a quien me gustaría extender mi agradecimiento y desear que ojalá hubiese más políticos como ella».

Rebate una a una las justificaciones de Juan Sánchez

En cuanto a los motivos esgrimidos por el coordinador del centro de salud estradense para justificar por qué no es viable poner en marcha una unidad para ofrecer el tratamiento de diálisis en sus instalaciones, Manuel Villanueva ha querido rebatirlos uno por uno.«Juan Sánchez dice que con diez personas cree que estaría justificada la formación para la hemodiálisis domiciliaria, pero no le parecen suficientes más de 20 pacientes para crear un centro convencional. Ponen trabas por infraestructura, falta de nefrólogo, personal y costes, pero disponemos de un centro de salud con varias zonas vacías en el que solo se tendría que adaptar una de las salas. Por otra parte, los pacientes que realicen la diálisis en casa tampoco contarán con nefrólogo, con lo que creo que se contesta sola la pregunta de si es verdaderamente imprescindible contar con esta figura», dice, y se explaya: «Respecto a la falta de personal, una enfermera puede atender a tres o cuatro pacientes en cada sesión de diálisis y, finalmente, en lo tocante a los costes, debemos saber que una máquina tiene la capacidad de proporcionar este tratamiento a tres pacientes al día. Si hubiese 30 pacientes, con diez máquinas se cubrirían las necesidades de estos».«Me gustaría saber si este centro que nos están ofreciendo será gestionado públicamente o habrá alguna empresa privada involucrada», se plantea el estradense, que incide: «Ojalá pudiéramos hacer todos la diálisis en nuestras casas, pero eso es imposible porque la mayoría de los pacientes son personas mayores o tienen numerosas patologías», y recalca que las consecuencias de este tratamiento en los pacientes son «demoledoras».

