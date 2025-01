Xenerais en Couso o 2 de marzo e entroido tradicional o 4 no casco urbano da Estrada

Ademais de en diversas localidades de Deza, no municipio da Estrada, tamén regado polo río Ulla, consérvanse varios exemplos deste entroido tradicional. O Domingo de Entroido, 2 de marzo, a localidade de Couso fai a súa recreación. Santeles e Vea tamén son outras zonas estradenses onde ver as batallas dialécticas dos Xenerais, pero non o recrean todos os anos.O Luns de Entroido, 3 de marzo, na Estrada hai unha cita con comparsas chegadas de distintos puntos de Galicia, para un desfile no que se premiarán ás mellores propostas individuais, por parellas e por grupos. A intención, segundo sinala o alcalde, Gonzalo Louzao, é que sexa unha das citas máis importantes a nivel galego. Xa pola noite, a festa continuará co baile de disfraces de Guimarei.

O día 4, Martes de Entroido, A Estrada ten unha cita co seu Entroido Tradicional, que pasa por ser unha das datas con maior afluencia de xente, por riba incluso das festas patronais. Nesta xornada, a Praza da Feira recibe aos Xenerais, pero tamén ás parroquias do municipio. Na Estrada, pero xa organizado por parte da hostelería, noutros anos tense celebrado o enterro do salmón, que non da sardiña, e que adoita ter lugar na fin de semana seguinte. Xenerais da Ulla foi declarada Festa de Interese Turístico Galego en 2013, e tamén conserva a súa tradición en Boqueixón, Santiago, Teo, Touro e Vedra.