«La pizza artesanal es todo lo contrario a la comida basura»

La pizza es un plato que renace en Nápoles. La realidad, no obstante, es que más allá de una ubicación concreta, lo que asegura la historia es que fue rescatada y popularizada por las clases populares, como la mayoría de los platos que disfrutamos. El hambre agudiza notablemente el ingenio y la primera pizzería que se conoce abrió en la ciudad partenopea en torno a 1830 y aún sigue activa. En Lalín, el joven maestro pizzero José González elabora distintas variedades en su horno de A Casa do Gato.

-¿Desde cuándo tiene claro que lo suyo son los fogones?

-Pues, llevo en A Casa do Gato ocho años, desde los 16. Es algo que me viene de familia porque mi padre y mi madre son los dueños del negocio. Y eso que mi idea principal no era dedicarme a la hostelería como el resto de mi familia. Me fue gustando después poco a poco.

-¿Y lo de irse a Italia para aprender los secretos de la pizza?

-Como te digo, a la cocina me enganché más tarde coincidiendo con la pandemia. Después me fui a Tomelloso a la única escuela homologada que hay en España de la especialidad que pertenece a Marquinetti, primer campeón de España de pizzas y demás. Después asistí a cursos con maestros italianos y ahora este mes me acabo de graduar en una de las escuelas de pizza más grandes de Italia situada en la ciudad Milán.

-¿Es Milán el mejor sitio para aprender a hacer pizzas?

-Desde luego, Italia es la cuna de la pizza pero sí es verdad que los propios italianos te dicen que depende de los países y que, por ejemplo, no es lo mismo la pizza en Italia que en España porque el tipo de público es muy distinto. Lo tienen todo calculado. Ellos son conscientes de que cuando vienen a España tienen que reconvertirse.

-¿En qué se diferencia la auténtica pizza italiana de las que se pueden cocinar en España o en otros países del mundo?

-En realidad hay varios tipos de pizza, como todo el mundo sabe. La más común es la napolitana, que es la que todo el mundo conoce, y los italianos allá la hacen con una fermentación muy corta, muy hidratada, y con muy pocos ingredientes, tomate y un par de ellos más. Y que cuando vaya al horno que salga muy blanda. Aquí tiene que ser prácticamente todo lo contrario, es decir una pizza de una fermentación de 24-48 horas y, después, es una pieza más crujiente y más cargada.

-¿Cuál le gusta más?

-A mi me gusta más la que hacemos aquí. Yo creo que básicamente es cuestión de cultura gastronómica y tener el paladar acostumbrado a ciertos sabores. Todo está cambiando y estamos acostumbrados a nuestro tipo de cocina y es complicado adaptarte a alguna novedad en este sentido.

-¿La pizza sigue siendo un plato con más seguidores entre el público infantil y juvenil?

-Te puedo decir que de un tiempo a esta parte nosotros tenemos incluso un tipo de público más mayor. Cuando se empezó a consumir la pizza en España se asoció a la comida rápida y a la comida basura. Realmente, es todo lo contrario. Cuando la elaboras en tu local de forma artesanal tienes unas fermentaciones con el tema del gluten para que sea más digestiva y demás de las que la comida rápida o basura carecen. Es un poco lo que estamos recuperando considerando a la pizza como un producto artesanal y bueno.

-¿Van a seguir compitiendo en A Casa do Gato en el campeonato de la mejor pizza de España?

-Sinceramente, no estoy muy seguro de si seguiremos yendo. La verdad es que quedamos contentos cuando participamos. Hay que tener en cuenta de que es un reto a nivel de equipo y no tanto en el ámbito personal. La verdad es que quedamos muy contentos.

-¿A la pizza le queda bien cualquier ingrediente o el eterno dilema de la piña sigue vigente?

-Eso depende del gusto de cada uno. Personalmente, yo como de todo pero sé de gente que dice que no puede llevar fruta en general pero a mi me da igual. A mi me gusta que lleve fruta, la verdad.

-Al igual que sucede con la empanada, ¿la clave es la masa?

-Desde luego. La masa es la que hace volver a repetir o no su elaboración. Si tú haces una buena masa, la pizza es mucho más digestible de lo habitual y no se te hace nunca pesada. Además, los ingredientes a mayores influyen.

-¿Está todo inventado a la hora de preparar una pizza?

-Yo creo que sí, aunque en estos momentos y a nivel mundial está gustando mucho la que llaman contemporánea. En breve, la veremos por Galicia. Es un tipo de masa elaborada a través de tres fermentos, que es en lo que me estuve especializando. Tiene un sabor más acentuado y es muy ligera.

-¿Es cierto que comerla doblándola viene de la mafia?

-Eso me dijeron en Italia. La doblaban en Nápoles por si tenían que correr delante de la policía.

