El pabellón de Rodeiro, otra vez con filtraciones tras la borrasca

El grupo municipal del PP de Rodeiro denuncia que el pabellón y el gimnasio públicos vuelven a quedar inutilizados debido a las filtraciones y goteras de agua tras las precipitaciones de las últimos días. La portavoz de los populares, Cati Somoza, lamenta que estos episodios se repinta de forma periódica desde hace 14 meses, «a raíz de la nefasta ejecución del cambio de cubierta realizado por el gobierno bipartito a finales de 2023».

Un lote de planchas sin colocar. / Cedida

Tras la borrasca de esta semana, hubo que suspender los entrenamientos de los clubes locales debido al agua esparcida en diversos puntos del suelo. Hay, además, varios cubos en los que se recoge el agua de las goteras. «De nuevo, y ya van unas cuantas veces en los últimos meses, los equipos y los deportistas de Rodeiro sufren las consecuencias de una obra muy mal ejecutada, sin ningún control y que se aplazó hasta el límite por motivos políticos». Somoza recuerda que ese cambio de cubierta se acometió en noviembre de 2023, en solo 15 días, «a todo correr y sobre el plazo de justificación, con unas precipitaciones importantes en esos días, con el único objetivo de retrasarla lo más posible para intentar ocultar que había sido el anterior gobierno local del PP el que consiguió fondos, 140.000 euros de la Xunta».

Cubos para recoger el agua de las goteras. / Cedida

Somoza añade que al ejecutar unos trabajos «bajo la lluvia y a toda prisa», es normal que la cubierta quedase con defectos. Pero lo peor es que estos aún no se subsanaron, más de un año después. «A finales de diciembre, en las inmediaciones del pabellón había unas planchas para esa reparación de la cubierta, pero no se hizo ni en el verano ni cuando no llovía, y ahora se limitaron a apilar esas planchas en el techo, sin siquiera engancharlas», por lo que la concejala popular asegura que el grado de negligencia del bipartito es «rotundo, y la irresponsabilidad del alcalde, absoluta».

En este sentido, Somoza sostiene que el regidor, José Luis Camiñas, como no ordenó antes dicha reparación, «ahora limita su gestión a rezar para ver si deja de llover. Que acometa ese arreglo de una vez y en condiciones, porque los vecinos no tienen que soportar su ineficacia», concluye.