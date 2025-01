A Estrada: «una trampa muy divertida»

Con Ezequiel Mosquera y el estradense Román Terceiro al frente parecía cuestión de tiempo que O Gran Camiño terminase llegando a A Estrada de una manera u otra. Finalmente será en su quinta edición, con una etapa que tendrá lugar el 27 de febrero y que partirá desde Marín. La línea de meta aguardará a 144 kilómetros, en la calle peatonal Calvo Sotelo. Delante de Abanca se decidirá la victoria del día y todo apunta a que no será el sprint. Así lo auguran los dos protagonistas, que fueron los encargados de definir un trazado por carreteras que conocen muy bien.

Por el momento, la organización de O Gran Camiño no puede desvelar mucho de las etapas de esta edición. Será el día 18 en la Cidade da Cultura cuando se realizará un acto en el que se presentarán todas las jornadas al detalle. Sin embargo, sí se van sabiendo algunos detalles de la etapa con final en el centro de la villa, y esos detalles dan un gran protagonismo al Concello de A Estrada. En total serán 144 kilómetros de recorrido –contando los neutralizados– en los que el pelotón llegará al municipio por el Castro Loureiro. Una vez en la zona les tocará realizar un duro recorrido por las carreteras del municipio. No será un trazado fácil, tal y como explican tanto Mosquera como Terceiro.

«Es una etapa de la que quedamos muy contentos con el resultado final. Creo que es de las que más nos gustó», afirmó Mosquera. «Es cierto que aquí no tenemos puertos de primera categoría. Lo más parecido por la zona podría en Monte do Seixo pero nos pillaba un poco a desmano ir hasta allí», añadió. «No hace falta tener puertos de primero o segunda para hacer una etapa muy dura y esta lo va a ser. Aunque quieras, en A Estrada no puedes hacer una etapa llanas y en este recorrido no hay un metro llano. Creo que va a ser una etapa muy atractiva», explicó Terceiro. «A Estrada está llena de repechos y de trampas muy divertidas», sentenció Mosquera.

Ni uno ni otro dieron más datos sobre ese tramo final de carrera por el municipio, aunque dejan dos apuntes. Por un lado, que se podrá ver en televisión algunos de los lugares más bonitos del concello y otro, que está casi descartado que el pelotón llegue a la meta agrupado. «Inicialmente tenía pensado un recorrido diferente, por Campo Lameiro y Sabucedo pero Eze, que es el que manda, descartó la idea. Era una etapa demasiado dura. Buscamos opciones diferentes y estoy contento con la elección. Al final son carreteras que todos los aficionados al ciclismo de A Estrada estamos acostumbrados a recorrer. Ahora lo harán ellos».

Ambos incidieron además en una cuestión importante a nivel municipal, la repercusión internacional que tiene esta competición y la oportunidad que brinda un deporte como el ciclismo a la hora de promocionar lugares. «Es un circuito muy bonito de ver a nivel televisivo. Es una oportunidad para enseñar cosas de A Estrada que normalmente no se ven, más allá del casco urbano», manifestó Mosquera. «Esta carrera tiene una cobertura internacional de valor incalculable. Hablamos de helicóptero, avión sobrevolando la zona para garantizar la señal, unidades móviles, coches, motos... de todo», añadió.

La carrera podrá verse a través del canal de Eurosport a nivel nacional e internacional, y a través de la TVG a nivel autonómico. Los comentaristas de ambos canales reciben antes de la carrera un dossier donde se detallan elementos turísticos de la zona que después se muestran en las imágenes del helicóptero, lo que permite dar a conocer la riqueza cultural, además de paisajística, de los lugares por donde pasan los ciclistas. «El ciclismo es una de las mejores manera de ligar deporte y turismo. La gente no se da cuenta de la dimensión que tiene esto», apuntó Terceiro, recordando que la etapa de ese día que podrá verse en directo será casi íntegra en el municipio.

O Gran Camiño es además una prueba importante a nivel logístico para el Concello de A Estrada, ya que la caravana que acompaña esta carrera es de cerca de 800 personas, con camiones, coches y demás. A estas alturas ya se trabaja para dar cabida a esa caravana, además de a los numerosos aficionados que se espera llenen A Estrada en esa jornada.

La empresa estradense tras las bambalinas de la carrera

Román Terceiro, Delio Fernández y Luis Veiga posan en el podio de O Gran Camiño.

El Concello de A Estrada es desde hace ya hace años la sede de Emesports, la empresa del exciclista Ezequiel Mosquera. Desde sus primeros pasos en el municipio, el proyecto de Mosquera encontró en A Estrada el socio perfecto, la joven empresa de diseño Monster Studio,. Ambas firmas contaban con muchos puntos de unión y su colaboración es un éxito desde hace más de una década. Uno de esos puntos de unión era precisamente el ciclismo, el deporte que coronó entre los grandes al de Teo y que a Román Terceiro le viene de familia. De ambos surgió precisamente la idea de poner en marcha O Gran Camiño, un proyecto que se ha ido consolidando año tras año. Terceiro colabora en la organización, aunque su labor oficial es encargarse de la imagen corporativa y ser el Comunity Manager. Delio Fernández ejerce como encargado de las llegadas, mientras que Luis Veiga se ocupa de las impresiones.

