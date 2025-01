«No podía no dedicarle mi vida a los bonsáis»

El club Bonsái A Estrada tiene un invitado muy especial este sábado. A lo largo de todo el día, Germán Colmenares, profesional en el cuidado y mantenimiento de los bonsáis, impartirá una clase magistral donde espera resolver todas las dudas de los aficionados a este arte de nuestra zona. A pesar de su juventud, goza de más de 15 años de experiencia, ya que comenzó a los 14 años, y desde entonces se enamoró por completo de una afición que, tras mucho esfuerzo y sacrifico, consiguió convertir en su forma de vida.

¿Qué pueden esperar los asistentes de su próxima lección sobre bonsáis?

Como ya había visitado anteriormente la asociación, el planteamiento es continuar con los trabajos que hemos estado haciendo. Como el bonsái es una cosa que lleva muchos años, la idea es ir acompañando a los aficionados e ir mejorando los árboles poco a poco, manteniendo los trabajos que ya se hayan hecho hasta ahora.

¿Es necesario algún nivel de experiencia mínimo de los participantes para aprovechar al máximo esta clase?

Para nada, el nivel del curso es para todos los públicos. Si vienes con un árbol que has encontrado en un vivero y has pensado en convertirlo en bonsái, pues perfecto; y si vienes con un árbol ya maduro, también estupendo.

¿Cómo estructura la formación para que sea enriquecedora tanto para principiantes como para aficionados más avanzados?

Lo que solemos hacer es que yo vaya viendo con cada persona el árbol que ha traído, y trabajo según la necesidad de ese usuario. Si uno trae un árbol más avanzado y otro uno más inicial, no hay ningún problema, porque voy de árbol en árbol, y a cada uno le explico cada cosa que necesite, y vamos resolviendo dudas poco a poco.

¿Qué tipo de herramientas o materiales recomienda traer a los participantes?

Allí en la asociación suelen tener de todo, pero si traes tus herramientas mejor, claro. Yo al final te doy los consejos para el árbol y te pongo deberes. Si tú tienes las clásicas herramientas como unas tijeras o una tenaza mejor, pero si no te las dejan allí. Incluso pueden venir sin árbol, lo importante es que vengan (risas).

¿Qué cree que será lo más valioso que se llevarán los participantes este sábado?

Lo más importante es continuar con la afición y estar satisfechos con el trabajo con nuestros árboles, ya que al final uno termina cogiéndoles mucho cariño.

¿Qué le inspiró a compartir su conocimiento y experiencia a través de estos eventos?

Al final fue la demanda, en España y sobre todo en Galicia hay muchísima afición de bonsái, y la gente tiene mucha hambre de conocimiento. Fue a raíz de esa necesidad de la gente que me fueron llamando, y yo contento de poder compartir todo lo que sé con los aficionados a este tema.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del bonsái cuando lo descubrió por primera vez?

Lo más bonito para mí del bonsái es que reúne las mejores características que puede tener el arte, que serían el diseño, el poder compartir tiempo con la naturaleza, y la capacidad que tiene el ser humano para generar belleza. Creo que es una mezcla muy bonita y fue una cosa que me enamoró desde muy pequeño. Es algo que llevo dentro, y no podía no dedicarle mi vida a esto.

¿Cómo ha sido su experiencia colaborando con empresas del sector y trabajando con clientes particulares?

Fue una tarea compleja. Desde 2004 llevo muchos años de formación privada, en los que he tenido que invertir muchas horas, mucho tiempo no remunerado, formándome con otros profesionales. Con los bonsáis empiezas poco a poco, en un jardín, solo riegas, quitas malas hierbas, y hasta que vas pudiendo entrar pasan muchos años. Yo he tenido que dedicar más de diez años a esto sin recibir dinero a cambio, solo por pura pasión. Ahora debo llevar más de doce años tomándomelo más en serio, y alrededor de siete ya como profesional.

¿Cuál fue el proyecto más desafiante o especial en el que ha trabajado hasta ahora?

La experiencia del europeo en Alemania fue algo que me marcó bastante. Después de este fin de semana en A Estrada tengo una demostración en la que probablemente es una de las asociaciones más importantes de España y a nivel europeo, en Aranjuez.

¿Qué le aporta el bonsái a nivel personal?

Una vez que se ha convertido en mi forma de vida y en mi trabajo, para mí poder compartir tiempo con la naturaleza a diario es clave. Es un placer, soy un afortunado, ya que trabajo de lo que me gusta.