Las obras de la Casa de Álvaro afrontan otro retraso y se prolongarán hasta la primavera

La rehabilitación de la Casa de Álvaro en Lalín se demorará más de lo previsto y todo apunta a que no será hasta bien entrada la primavera cuando finalicen las actuaciones en el histórico inmueble adquirido por el ayuntamiento. En febrero de 2022 la Consellería de Cultura, entonces con Román Rodríguez al frente, formalizaba el contrato con la adjudicataria, Obras Gallaecia, por un importe de 889.163 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

No sería hasta un mes después cuando la empresa comenzó a vaciar el mobiliario de la edificación para arrancar con la rehabilitación de una casa construida en 1913 y en que su bajo acogió establecimientos emblemáticos de la villa, como una chocolatería, una ferretería o el Banco Pastor. A pesar de que el plazo expiraba en noviembre, durante meses parecía que las obras no avanzaban y tras la demolición de parte del muro perimetral la empresa se centró en los interiores. A mediados de agosto FARO avanzó que la constructora había solicitado una prórroga por un mes, estimando así la finalización de la intervención para el presente mes de enero. No obstante, desde la consellería reconocen que la adjudicataria solicitó otra ampliación de plazo para la finalización de las obras, en este caso, por tres meses. Cultura, ahora con José López de conselleiro, explica que a pesar de que los trabajos continúan en ejecución es oportuna una prórroga «debido al delicado trabajo que requieren tanto la cimentación de la galería como la restauración de la madera, ya que se está aprovechando la existente por respecto a la estructura histórica». Es decir, la demora en parte se achaca a la finalización de la galería y de la parte con elementos de madera. Sí, asevera la consellería, están a estas alturas finalizadas las actuaciones exteriores e interiores de la parte del inmueble que linda con la calle Joaquín Loriga. La vivienda, de estilo modernista, fue construida por Álvaro Goyanes Crespo, abuelo materno de Álvaro Moure y María Natalia Moure Goyanes. Cuenta con otra fachada a la calle Colón y la trasera a un paso que conecta con la Praza da Torre.

La Casa de Álvaro fue adquirida por el ayuntamiento a mediados de 2022 por 650.000 euros, medida justificada entonces por el gobierno municipal ante el riesgo que acabase en manos privadas tras su venta. Supuestamente, en los últimos años, hubo ofertas de particulares y alguna empresa se llegó a interesar por ella, pero lo descartó por el elevado coste de la operación, además de la inversión que precisaba su restauración.

Para la materialización de este proyecto, consellería y ayuntamiento firmaron un convenio de colaboración cuya vigencia se mantiene en principio hasta finales de este año 2025.

Nuevos usos

Con la recuperación de la casa, el Concello propuso para planta baja la instalación de la Oficina Municipal de Turismo (el espacio abarcaría 98,62 metros cuadrados y la oficina propiamente, algo más de 90), mientras que otros 102,72 metros cuadrados se reservarán para el Museo do Cocido. Este espacio museo contaría con tres salas de exposiciones, un salón de 25 metros cuadrados y un vestíbulo de algo más de 21 metros. El acceso se habilitará por la calle Principal, donde actualmente está la entrada principal a la vivienda a través de un portal de madera.

En la planta alta, de 262 metros, se construirá una sala de reuniones (20,46 m2), un salón de actos (51,89), una zona para exposiciones temporales (34,80), una de actividades (23,86), una sala expositiva (29,38) y un office de 7,6 metros. Además de instalar un ascensor, en el bajo cubierta quedará una superficie de unos 79 metros, con destino a espacio polivalente.

