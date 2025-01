A nosa historia nun arquivo escolar

Hai uns quince anos, un mestre do agora coñecido como IES Avelina Valladares, antes chamado IES nº 1, encomendou ao seu alumnado de plástica unha tarefa: debían achegar fotos antigas do arquivo familiar, e cantas máis, mellor. Así o fixeron, involucrando a toda a comunidade educativa para reunir preto de 1.500 instantáneas, que permitían aos cativos facerse unha idea do que foi o pasado da Estrada, concello no que se criaron e residían.

Un grupo de mozos ante un edificio. | Arquivo de IES Avelina Valladares

A actividade foi todo un éxito, polo que o mestre decidiu gardar as imaxes, sen saber daquela que saída darlle para que recibisen o valor que tiñan.

Imaxe dun enlace nupcial. | Arquivo IES Avelina Valladares.

Máis tarde, en 2017, volveu poñer en marcha esta tarefa. Nesta ocasión a colleita foi máis cativa, cun total de 450 fotografías reunidas. Destas, en torno ao 50 % foron achegadas por dúas familias, que se mergullaron de cheo nesta labor. En concreto, unha delas, vencellada ao fotógrafo de Montillón Luis Failde Oro, achegou varias das imaxes sacadas por este profesional do obxectivo noutrora. Independentemente da grande contribución das familias de Manuel, Laura e Silvia –así se chamaban os alumnos aludidos anteriormente–, o certo é que o arquivo escolar chegou a reunir unhas 2.000 fotografías antigas do rural e da vila estradense, creando unha galería comparable a outras recopilacións recoñecidas a nivel local como as de Marisé García ou a da Asociación Cultural Vagalumes.

Esta gran mostra, que vén sendo, en última instancia, un necesario traballo de memoria para as xeracións máis novas, está dispoñible na galería da páxina web do instituto. Cada peza está libre de dereitos e pertence ao banco de imaxes, pois o alumnado e os seus entornos tiveron a ben doar os recordos familiares a unha causa maior, que é a da reconstrución dun retrato fiel do que foi este concello ao longo do século pasado. Especialmente, da primeira metade.

Agora, Jano Sanmartín ten en mente outras ideas para que os seus pupilos sigan esmiuzando as súas raíces. Nesta ocasión, de cara ao novo trimestre que está a comezar, poñerá en marcha un concurso de fotografía etnográfica, no que serán os propios mozos e mozas os que deban poñerse detrás da cámara para captar todo aquilo que conteña carga cultural, dende apeiros de labranza e outras ferramentas, a intérpretes de música tradicional, como as pandereteiras, ou profesións en risco de desaparición que están vencelladas á identidade do pobo estradense e galego.

Péchase así unha exitosa labor de recopilación na que o mestre que a puxo en marcha lembra: «Na primeira quenda, en 2010, xuntamos 1.500 fotografías e dixitalizámolas todas nunha época na que non había os recursos que hai agora. A maioría dos nenos non tiñan móbiles nin ordenadores, moito menos escáner, tiñamos que facelo coas ferramentas do centro». Neste sentido, agarda que a iniciativa do Avelina Valladares sirva de exemplo para que outras entidades ou institucións, como o Concello da Estrada a través do Museo Manuel Reimóndez Portela, poidan levar a cabo unha tarefa similar. «Nós xuntamos 2.000 fotos antigas só cos recursos do instituto e uns cantos cativos, polo que non sería complicado poñer en marcha un proxecto de maior envergadura», sostén o docente, que polo de agora só pode agradecer a compenetración e colaboración da comunidade educativa.

