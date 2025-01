Abren as propostas para os premios do Seminario de Estudos de Deza

O Seminario de Estudos de Deza (SED) abre o prazo de presentación de candidaturas aos Premios do Patrimonio Cultural que vén convocando desde 2022 e que teñen como fin recoñecer e valorar as traxectorias meritorias vinculadas á protección, conservación, investigación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou campo de actuación na comarca.

A concelleira de Cultura, Paz Pérez, indica que na xuntanza do grupo de coordinación decidiuse manter as mesmas catro categorías que en edicións anteriores, e continuar co sistema para poder propoñer a persoas candidatas aos premios. Calquera persoa pode propoñer candidatos cubrindo un formulario anónimo na páxina web http://sed.lalin.gal/, na lapela PREMIOS SED 2024, ata o 15 de xaneiro, inclusive. “Unha vez finalizado o prazo, reunirase o grupo de coordinación do SED para deliberar entre as propostas O formulario está dividido en categorías, e ademais de indicar o nome da persoa, entidade ou colectivo que se propón como merecedora do galardón, é preciso indicar o motivo polo que se considera para ser premiada.

Como novidade deste ano, na categoría de Premio á Investigación, para investigadores da comarca, aínda cando o obxecto de investigación non sexa estritamente vinculado a este territorio.

As categorías son as seguintes: Premio á posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza; Premio á investigación do patrimonio cultural de Deza; Premio de honra do Seminario de Estudos de Deza (pode quedar deserto), e Premio Descubrindo (a colaboradores destacados do anuario, outórgase por orde do número de artigos publicados).