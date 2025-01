La solución a los problemas de aparcamiento

El cuatro de enero de 2021, veía la luz por primera vez la aplicación móvil para plazas de aparcamiento reservadas Dooroti. La firma creada por tres gallegos comenzó una aventura que poco a poco trata de poner a nuestra disposición una tecnología que facilite la vida de usuarios y anfitriones de plazas de garaje privadas, para mayor aprovechamiento del espacio en zonas urbanas. Cuatro años después, uno de sus fundadores nos explica las comodidades y posibilidades que ofrece su servicio, que ya funciona en ciudades como Vigo, Pontevedra y Santiago, y en localidades más pequeñas como A Estrada, Sanxenxo o Portonovo.

En primer lugar, ellos empiezan por ponerse en contacto con los anfitriones de las plazas, que pueden ser tanto propietarios de parkings, garajes o fincas privadas, como usuarios particulares que quieren alquilar su plaza de garaje mientras no la usan en su horario laboral. Como ejemplo, alguien que se acerque a la Estrada a hacer algún recado tendría disponible una plaza en pleno casco urbano de alguien que trabaja fuera, mientras este no la usa. Ellos se definen como mediadores de un sistema que intenta automatizar estos procesos de alquiler, tratando de buscar un beneficio para todas las partes. Estas partes son casi en su mayoría profesionales, como la promotora Bamarti o el Multicentro Pernas, empresas sin las cuales confiesa que todo esto no hubiera sido posible, ya que ellos fueron los primeros en poner su granito de arena para que Pablo, Nuria y Alejandro convirtiesen una idea en un negocio. Aparte, estos comercios locales fueron los primeros que les alquilaron los terrenos para comenzar a trabajar, junto con otros usuarios individuales, que querían sacar el máximo aprovechamiento a la plaza de sus vehículos. Obviamente, todo este sistema cuenta con un proceso de seguridad que exige un registro previo en su aplicación, a través del cual los consumidores introducen sus datos, para poder acceder a los beneficios tanto como cliente como propietario.

«El funcionamiento es bastante sencillo”, asegura Pablo, donde nos explica como “el usuario solo tiene que entrar en la aplicación y reservar los días que va a hacer uso de la plaza, lo paga por adelantado, y abre el garaje desde el móvil. Al mismo tiempo, el anfitrión o propietario de esa plaza recibe una cuantía económica de forma automática, sin tener que ocuparse de absolutamente nada, ya que somos nosotros los encargados de toda la gestión de reservas, el cobro y la facturación».

Un comienzo complicado

¿Y cómo comienza Dooroti? «Empezamos en la pandemia, donde tenía mucho tiempo libre para pensar. Hice un curso de emprendimiento sostenible, comencé a estudiar los análisis de movilidad del Ministerio, y ahí fue donde vimos que había un grave problema de gestión de la movilidad personal». Puesto que todos hemos tenido problemas para aparcar en espacios urbanos más de una vez, fue a raíz de eso donde Pablo y sus compañeros vieron que podían ayudar a organizar a los usuarios y anfitriones de plazas, para resolver de manera eficiente y sostenible un problema que lleva tiempo instalado en nuestra sociedad. Es verdad que ahora mucha gente habla sobre este tema centrándose más en el coche eléctrico, la contaminación o el consumo de energía, pero se olvidan del gran problema que supone dar vueltas en un núcleo urbano buscando un sitio céntrico y cercano a nuestros intereses para aparcar, con todo el gasto extra de combustible y tiempo que eso conlleva. Dooroti pretende resolver este problema mediante una reserva previa, donde tú ya sabes dónde vas a dejar tu coche y durante cuánto tiempo, evitando así dar vueltas innecesarias. Además, dispone de GPS para localizar la plaza de manera sencilla, y ver en el mapa cerca de qué establecimientos o locales estás. A partir de 50 céntimos la hora para reservas puntuales, de 4 euros el día, o de 30 euros al mes, cualquier usuario puede disfrutar de este parking en la céntrica calle Serafín Pazo de A Estrada.

Hablando de lo que llevan conseguido hasta ahora, Pablo está satisfecho con los resultados: «Creo que hemos ahorrado miles de horas de búsqueda de aparcamiento, a cambio de un precio muy competitivo que no creo que suponga un inconveniente a los usuarios». Actualmente, cuentan con más de 2.000 usuarios dentro de la plataforma, que van aumentando poco a poco. Siguen trabajando en mejorar la aplicación, para que sea lo más intuitiva posible para todo tipo de usuarios, al igual que intentan adaptar la accesibilidad en las zonas de aparcamiento para personas de diversas capacidades. Para el futuro, confían en poder seguir ampliando plazas. «Queremos enfocarnos en las partes de solares como hemos hecho aquí en A Estrada, ya que nos permiten optar a mejores precios, negociar mejores tarifas, y trabajar con un mayor volumen de vehículos».

