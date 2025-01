El primer día de rebajas se cierra con poca actividad y pasado por agua

La primera jornada de las rebajas llega pasada de agua, como se espera que suceda hasta final de semana. Pese a los suculentos descuentos que mostraban los escaparates del comercio local en los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, que oscilaban entre el 20 y el 40%, el movimiento generado no fue tanto como el que solía registrarse en ediciones anteriores.

Si bien desde el sector aseguran que se han cerrado varias compras en este primer día de saldos, apuntan a que la mayoría de los que visitaban sus establecimientos lo hacían para realizar algún cambio o devolución de los regalos de Reyes y Papá Noel. Aunque, al ver los descuentos, algunos clientes aprovechaban para sacarles partido a los abonos.

En esto coinciden tanto en Lalín como en A Estrada, las dos superficies urbanas de mayor tamaño y por lo tanto, con mayor red comercial. Además, desde la Asociación de Empresarios de Deza (AED) y la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), consideran que los descuentos reiterados a lo largo del año, con campañas como el Black Friday o el Mid Season Sale, hacen que se pierda interés por la temporada de rebajas, tanto en enero como en julio, y explican así que ya no se formen las colas ni el furor de antaño por estas fechas.

«Vivimos en unas rebajas constantes y la gente también se cansa. En otros años los primeros días de saldos eran una locura, la gente incluso esperaba para hacer algunos de los regalos de Reyes, pero ahora eso se ha perdida debido a la liberalización de las plataformas digitales y las grandes superficies comerciales, con las que nos es imposible competir», expone Alfredo González.

En este sentido, Meritxel Silva, de Lalín, sostiene: «Lo propio sería que se retrasasen hasta febrero. La gente no tiene ganas de comprar, acabamos de salir de las Navidades, con los regalos, entre lo que se gasta y lo que recibimos, al llegar las rebajas no pensamos en irnos de tiendas, porque no necesitamos nada».

Así, desde el comercio local piden que los saldos estén regularizados, de forma que las grandes empresas no puedan «hacer lo que les de la gana», generando competencia desleal.

Malestar por los cambios en las cabalgatas de Reyes

El mal tiempo y la lluvia no solo ha perjudicado en la primera jornada de las rebajas, sino que ha sido motivo indirecto de descontento por otras razones. En A Estrada, la ACOE ha recibido desde el domingo numerosas quejas de comerciantes y clientes por el cambio de última hora de la cabalgata de Reyes al sábado 4 de enero, en lugar del domingo 5, como estaba previsto. Esta decisión la tomó el Concello durante la tarde del viernes, y a final del día la comunicó por sus redes sociales, con el fin de preservar el desfile sin que este supusiese un riesgo para asistentes o comitiva. Sin embargo, el comercio estradense observa la tesitura desde otro prisma. «El día previo a Reyes es uno de los mejores para nuestro sector. Muchos negocios tenían extras contratados que tuvieron que mandar a casa el domingo porque no había nadie», expone González, que añade: «Otros, pese a que tenían pensado abrir mañana y tarde, acabaron por cerrar después del mediodía ante la falta de ventas». El presidente de la ACOE comparte, asimismo, que los vecinos tampoco quedaron contentos con el ajuste de último minuto: «Nos llegaron quejas de gente que vive en la Avenida de América y en la Gran Vía porque se cortase la cabalgata, un año más, en la Farola sin avisar previamente, ya que muchos niños esperaban verla pasar desde sus balcones, y aunque fueron al Teatro Principal, se perdieron el desfile por falta de comunicación». En Lalín tampoco son ajenos al descontento, ya que en la capital dezana no se adelantó la cabalgata, sino que se canceló, llevando los actos al Arena y dejando las calles y los comercios sin el ambiente que se esperaba.

