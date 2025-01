A Estrada, referencia provincial de un Gran Camiño de lo más internacional

Autoridades y referentes del ciclismo autonómico pasado y presente protagonizaron ayer en Marín en la presentación de la segunda etapa de O Gran Camiño, la carrera que desde 2022 ha devuelto a Galicia al panorama del ciclismo al más alto nivel.

Allí, en el Museo Municipal Manuel Torres, se dio a conocer la segunda de las cinco etapas –una más que en ediciones anteriores–, que se celebrará el 27 de febrero en la localidad marinense y arrancará su periplo por el interior de la provincia con final en A Estrada.

«Va a ser una etapa muy divertida. Tocamos más el interior que la costa, pero queríamos enseñar la Pontevedra interior, que cuenta con muchos atractivos», apuntó el organizador de la carrera, el exciclista profesional Ezequiel Mosquera, que destacó la identidad propia de una carrera como O Gran Camiño, donde figura un palmarés de campeones plagado de talento con Alejandro Valverde y Jonas Vingegaard a la cabeza.

En esta ocasión, Mosquera destacó el carácter internacional de la prueba, que recorrerá por primera vez Portugal. «Esto nos permite ser algo más que una vuelta autonómica. Nos mueve una ilusión tremenda por sacar este evento adelante», añadió.

El que fuera jefe de filas durante el Xacobeo Galicia en su apogeo estuvo rodeado de otros nombres propios del ciclismo de ruta gallego como Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006; el arousano Gustavo César Veloso, vencedor de una etapa de Vuelta a España en 2009 y actual director del Mortágua luso y el moañés Delio Fernández, corredor del Tavira SC Farense portugués que participó en todas las ediciones de esta carrera hasta la fecha.

«Lo mejor va a ser ver esta etapa, con ese terreno. Es un territorio comanche, donde no hay llanos, divertido, con carreteras estrechas, emboscadas y la dureza constante de subir y bajar, con repechos», analizó Veloso, que continúa al frente de uno de los cuatro equipos del país vecino que participó en la edición de 2023.

Por su parte, los alcaldes de las localidades protagonistas de esta segunda etapa, María Ramallo y el regidor estradense Gonzalo Louzao, destacaron el atractivo turístico de eventos de este calibre, enmarcados en la apuesta de la Diputación por el deporte provincial y por carreras de este tipo en particular, como patrocinador principal de la prueba.

«En Marín, tenemos una tradición ciclista de muchos años, en un deporte con valores y atractivo turístico. Que la única etapa en la provincia sea entre Marín y A Estrada nos posiciona en el mapa. Es un acierto inmenso y espero que sea una etapa que englobe lo mejor de este deporte», afirmó la alcaldesa de Marín, un municipio que recupera su huella el ciclismo profesional desde que albergara en 2016 la salida de la tercera etapa de la Vuelta a España.

En esa línea, se pronunció también Louzao, al calificar la etapa de O Gran Camiño como el escaparate perfecto. «Las Rías Baixas y el interior van a estar unidos en esta segunda etapa. A Estrada es una auténtica fiesta todas las semanas por su deporte y los deportistas estradenses. Este va a ser uno de los grandes eventos deportivos del año y nos va a exponer como uno de los concellos más bonitos de la provincia», apuntó Louzao, que alabó el impulso de la Diputación a las infraestructuras deportivas y la promoción de grandes citas.

Óscar Pereiro, ganador del Tour en 2006: «Pontevedra es la cuna del ciclismo»

El estreno de la etapa Marín-A Estrada en este cuarto O Gran Camiño contó con un invitado de excepción en la figura de Óscar Pereiro, maillot amarillo en el Tour de Francia 2006.El ciclista de Mos intervino para destacar el periplo que lleva esta gran fiesta gallega del ciclismo profesional, después de un 2024 con la lluvia y el temporal como grandes protagonistas en la victoria del danés Vingegaard.«Tuvimos un primer año estelar y el año pasado fue una lucha constante contra la meteorología. A pesar de ello, la ilusión con la que trabaja la organización y las instituciones que nos ayudan dice mucho de esta prueba», afirmó Pereiro, que aseguró que «todo el mundo quiere venir, con el pero de lo que pasó el año pasado».No obstante, el ex del Phonak y el Caisse D’Epargne tiene claro el futuro de esta carrera en la élite ciclista. «Vamos a esperar a tener buen tiempo y sacar esto adelante porque los gallegos somos así. Estoy convencido de que este proyecto está consagrado y puedo asegurar que a nivel mundial están flipando. En cuatro o cinco años no vamos a hablar del tiempo, sino de una carrera posicionada a nivel internacional. No tenemos freno», concluyó.Unos deseos compartidos por el presidente de la Diputación, Luis López, que situó a Pontevedra como la provincia del ciclismo y del deporte, al empezar el año con el anuncio del impulso a esta prueba tras finalizar 2024 apoyando el paso de la próxima Vuelta a España por Pontevedra.