Las administraciones de lotería reparten miles de euros en terminaciones y pedreas

La suerte de la Lotería del Niño pasó de refilón por las comarcas de Deza y Tabeirós, donde no se repartió ninguno de los principales premios, aunque sí entregaron algunas pedreas y reintegros.

En el caso de la Administración Nº2 de Lalín la cifra asciende 110.000 euros y el personal afirma que fue mejor la convocatoria de Reyes que la de Navidad. Concretamente se repartieron cien euros por décimo en el 51.404, otros cien euros por décimo en el 37.668, cuarente euros por décimo en el 91.631 y reintegros en los números 86.605 y 20.150.

La suerte también dejó algún que otro pellizco en la Administración Nº1 de Silleda, aunque aquí el personal afirma que fueron mayoritariamente pedreas y llaman a la ilusión del día para que no se pierda la esperanza entre la clientela. Eso sí, recalcan que tocó pedrea en el número jugado por el equipo de fútbol de Lamela, una formación que al parecer, en mayor o menor medida, suele estar acompañada por la fortuna en sorteos de este tipo.

Mientras, en A Estrada, la Administración Nº1 entregó estos días unos 87.000 euros también en pedreas y terminaciones. En este caso la sensación es agridulce, ya que el personal del negocio afirma que estuvieron a punto de repartir el segundo premio, y que se quedaron a las puertas, como suele ocurrir en estos casos, por un único número. Si la combinación premiada fue la del 06.766, la que se vendió en este despacho estradense fue la 06.776.

Así, la suerte de las dos grandes citas de la lotería durante las festividades de Navidad no recaló en las comarcas. Al menos, no a lo grande. Pero muchos de los vecinos sí pudieron recuperar parte o toda la inversión en los décimos gracias a las pedreas y reintegros, que no dejan de ser una alegría.