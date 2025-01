La primera «pingüina» de Lalín a orillas del Tormes

Pingüinos es por excelencia la concentración invernal motera número uno en España y posiblemente de Europa, siendo Premio Guinness de «motos en línea» y que se hizo gracias al sueño y al esfuerzo del Club Turismoto de Valladolid allá por 1981. Este año una lalinense se estrenará en la cita pucelana a lomos de su BMW. Se trata de Ani Areán Seijas, que a sus 54 años vivirá una experiencia única como motera. Tanto ella como el resto de lalinenses participantes –en torno a una decena– en Pingüinos partirán el viernes para regresar el domingo.

Ani Areán flanqueda por su tío Carlos y su primo Celso. | Bernabé

«Me animé a ir este año por las experiencias que vienen contando desde hace tiempo mi tío Carlos y mi primo Celso. Siempre tuve muchas ganas de ir y este me dije que a por todas», explica Ani Areán. La lalinense debutará en la concentración a lomos de una BMW F700 GS después de invertir unas cuatro horas de camino hasta Valladolid. «De Lalín marcharemos a las nueve y media, vamos a parar a comer en Tordesillas y luego llegar a Valladolid. En cuanto al tiempo, en principio se cuenta con frío pero sin lluvia. Lo bueno es con mi tío Carlos siempre vamos de hotel, así que no pasaremos tanto frío» señala esta motera pionera.

En cuanto a su familia más cercana, Ani Areán se congratula de que tanto su marido como sus dos hijos se tomaran tan bien el anuncio de su participación en Pingüinos 2025. «Mis hijos son los que más me comprenden porque me dijeron que hacía muy bien en viajar hasta Valladolid y en cuanto a mi marido, sus palabras fueron ‘tú sabrás lo que haces’, pero en realidad todos están conmigo porque saben lo mucho que me gustan las motos», comenta. Ani conoce ya la extensa programación de la concentración pero considera que la primera vez «el primer año no veo preparada. Esta vez será llegar allí, ver el espectáculo y volver».

La nueva «pingüina» de Lalín se lamenta de no tener tiempo para poder estar en otras concentraciones. «Fui sólo una vez a la de Sarria porque casi todas las concentraciones moteras son durante el verano, una época en la que nosotros tenemos más trabajo. Y es que la de Valladolid será su bautismo de fuego como motera en compañía de familiares y amigos que en muchos casos ya saben lo que es participar en un Pingüinos. De hecho, desde que se sabe que Ani Areán irá por vez primera a tierras pucelanas, unos y otros no dejan de arroparla y animarla para que su primera experiencia a orillas del Tormes sea inolvidable.

Programa

La 42 edición de la Concentración Motorista Invernal Internacional, que se celebrará del 9 al 12 de enero en la antigua Hípica Militar, se presenta en esta ocasión bajo el lema «Vívelo, recuérdalo». Pingüinos 2025 comenzará este jueves con la organización de dos visitas a la provincia: por la mañana, los asistentes podrán conocer el Museo de la Moto Clásica, en Esguevillas de Esgueva, y, por la tarde, tendrá lugar la inauguración de la Exposición Fotográfica «Historia de Pingüinos», en Aldeamayor de San Martín. Ani Areán y el resto de participantes realizarán al día siguiente una excursión turística a Mojados, donde tendrá lugar una exhibición FMX Free Style a cargo de Maikel Melero, Jose Mincha y Francis Costelo y Narcis Roca. La jornada terminará con la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero y la actuación de Los del Lío.

La programación del 11 de enero comenzará con el Desayuno Pingüinero en el recinto y continuará con dos de las actividades principales de la concentración: el desfile de banderas y la posterior Exhibición FMX Free Style, y a partir de las 20.00 horas se llevará a cabo el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos. La noche del sábado contará con la actuación de Hijos del Tercer Acorde y Seguridad Social’, y la quema de la Falla de Pingüinos 2025. El domingo será la entrega de premios Pingüinos de Oro 2025 y Concentración Pingüinos 2025 y durante la clausura se sortearán una moto y diferentes regalos entre todos los inscritos.

Como antesala del Pingüinos 2025, hoy se inaugurará la exposición de motocicletas clásicas en el Centro Comercial Vallsur, que podrá disfrutarse hasta el sábado. El «Escenario Pingüinos» acogerá todos los días actuaciones musicales en directo de la mano de Who is in da house y Aviones Plateados durante el jueves; Rock and Roll Circus y Los del Lío, el viernes, e Hijos del Tercer Acorde y Seguridad Social en la jornada del sábado. Además, se habilitará un espacio reservado junto al escenario para las personas con movilidad reducida que quieran asistir.

