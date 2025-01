Gracias por dejarme conocerte, ahora que no estás

Seguro que a muchos les ha pasado que, al recordar a quienes ya no están, se arrepienten de no haber pasado más tiempo con ellos, de no haber prestado suficiente atención a sus palabras o de no haber escrito o grabado las historias que contaban. En especial, cuando se trata de personas que, por la edad a la que se marcharon y la época que vivieron, tenían mucho que enseñarnos.

Podría decirse que los abuelos son el mayor ejemplo de esta sensación. De pequeños, los vemos como los que nos miman, nos cumplen los caprichos a escondidas de los padres e incluso frenan algún castigo. En la adolescencia y juventud temprana, sentimos que no tenemos nada en común con ellos, los queremos, pero los percibimos como distantes o incluso aburridos. Y ya de adultos, cuando los miramos con nuevos ojos, nos damos cuenta de que, pese a haber formado parte de nuestra vida desde siempre, apenas sabemos nada de ellos.

A veces, cuando llegamos a esta conclusión, todavía estamos a tiempo de sentarnos a tomar un largo café y comenzar a conocerlos. Otras veces, por desgracia, ya es demasiado tarde. Sin embargo, algunos afortunados encuentran un testimonio póstumo que les permite descubrir más sobre su figura y su vida, incluso si ya no pueden hacerlo cara a cara. Esto fue lo que les ocurrió a Marga y Luz Fraga, quienes, pocos años después de la muerte de su abuelo Hipólito, encontraron su diario. Un cuaderno que el autor había redactado en el invierno de su vida, utilizando una máquina de escribir para plasmar sus vivencias de principio a fin.

«Recuerdo que escribía en una máquina de las de antes y siempre se quedaba sin cinta. Nosotras sabíamos que lo hacía, pero nos olvidamos totalmente hasta que, tras su muerte, aparecieron los textos», comenta Marga. Después de mostrar el hallazgo a Juan Andrés Fernández, editor de la revista histórica estradense Miscelánea, y de hablarlo con el resto de la familia, decidió publicar el testimonio de su abuelo en el número 27 –el de 2024– de esta antología local.

Para ella y su hermana, leer las palabras que su abuelo había dejado fue especialmente emocionante. Aunque su historia es como la de tantos otros que nacieron en la primera mitad del siglo pasado, el hecho de haberla plasmado por escrito le otorga un valor incalculable. No solo permite a sus nietas conocerlo mejor y entenderlo desde dentro, sino que también ofrece al lector ajeno un retrato de la sociedad estradense de aquellos tiempos.

La autobiografía de Hipólito Constenla se encuentra en el capítulo cinco de la nueva entrega de la Miscelánea, bajo el título: La historia de un emigrante. Hipólito Constenla Figueira. Su nieta Luz Fraga abre el capítulo con un prólogo emotivo, que comienza así: «Puedo cerrar los ojos, pensarle. Puedo asegurar que la imagen idílica que conservo de él no se ajusta a la realidad de todos aquellos que le conocieron, pero lo que no puedo hacer es escribir sobre nuestro abuelo sin asociar su presencia a los muchos momentos de inocente felicidad infantil que nos regaló a mi hermana y a mí». De estas palabras se desprende la imagen de un hombre cariñoso y alegre, que supo mantener su sonrisa incluso frente a las adversidades de su generación.

Hipólito Constenla con sus compañeros de equipo de fútbol de Tabeirós. / Cedida

El autor y protagonista de esta historia comienza así: «Nací el 25 de abril de 1919 en el seno de una humilde familia de campesinos». Tras describir su infancia, narra su experiencia en la Guerra Civil con frases que reflejan la dureza de aquellos años: «A los 18 años tuve que incorporarme al ejército, donde se acabó mi juventud», o «Las guerras son muy tristes y dramáticas, por eso solo comentaré otro caso donde la suerte siguió siendo mi aliada».

Algunas de sus vivencias conmueven profundamente, mientras que otras despiertan sonrisas y ternura. Una de las más entrañables es la historia de cuando vendió un gemelo de oro para llevar a su mujer a una fiesta. Él mismo la describe así: «Entró un hombre que compraba oro, yo tenía un gemelo de camisa, se lo enseñamos y nos ofreció 35 pesetas. Se lo vendí y entonces le dije a mi mujer que se pusiera el vestido nuevo, que nos íbamos al San Amaro». Pese a no contar con educación superior, no por falta de capacidades, sino de recursos, Constenla se expresa de forma que mueve al lector y hace imposible no empatizar con el.

