«El tatuaje tiene todo que ver con la expresión artística»

La Rúa do Progreso de Silleda estrenó el sábado un establecimiento de tatuajes promovido por el joven Nuno Pérez Fernández. Tassmania Tattoo es el nombre del negocio, situado en el número 58 de la conocida arteria comercial. En el acto de inauguración oficial contó con la presencia de familiares y amigos del tatuador silledense.

-¿Tassmania Tattoo es su primera aventura empresarial?

-Sí. Al final, el tema del tatuaje fue siempre algo que tuve ahí y por suerte hace un par de años puede empezar a tener amigos cercanos que se dejaban para ir probando. Poco a poco fui cogiendo un poco más de experiencia. Además, el año pasado estuve trabajando en Santiago y también estuve en Irlanda tatuando. Por suerte conozco a mucha gente de este mundillo y la verdad es que desde que empecé siempre quise tener un poco mi espacio propio. Entonces, estoy muy contento con esta apertura

-¿Hay mercado en Silleda para un negocio como el suyo?

-La verdad es que en este sentido voy un poco a ciegas. De todas formas, creo que sí, que con el paso del tiempo la cliente terminará por crecer. Desde el primer momento siempre hubo interés en tatuarse conmigo por parte de bastante gente del pueblo. Al ser ahora el local toda una realidad creo que ayudará a que la gente se anime para hacerse tatuajes.

-¿Vuelve la moda de tatuarse?

-Hay gente mayor que me comenta que a día de hoy es más raro ver a alguien no tatuado que todo lo contrario por muy pequeño que sea el tatuaje.

-¿Cuál es la oferta artística de Tassmania Tattoo en Silleda?

-Mi idea es tocar todos los estilos pero a mi siempre me interesó mucho el tatuaje blackwork o el tradicional japonés. Habrá oferta en blanco y negro y en color, aunque este último no lo toco mucho porque me gusta más el otro.

-¿Es cierto que las mujeres tomaron ya la delantera a la hora de hacerse tatuajes?

-Depende del estilo. Sinceramente, tengo más clientas que hombres. Está mucho en auge el tema de la línea fina, que es algo que trabajábamos mucho en el estudio de Santiago donde trabajé, y les llama mucho la atención a las mujeres.

-¿Qué opina de esa moda de no dejar un centímetro de piel sin tatuar en hombres y mujeres?

-Es menos común pero sí es cierto que hay gente a la que le pica demasiado el gusanillo. El tatuaje no deja de ser una modificación corporal. Entonces, hay gente que lo ve como una forma de trabajar el arte sobre su todo su cuerpo

-¿Es el tatuaje un arte?

-Dentro de todo lo que pueda abarcar no deja de ser algo muy estético. En este sentido, el tatuaje tiene todo que ver con la expresión artística y el arte como tal

-¿Empieza solo en su nuevo negocio o tiene colaboradores?

-De momento, mi idea es empezar en solitario pero luego me gustaría que el local fuera un espacio donde poder abarcar diferentes actividades. Me refiero a que no sólo tatuajes, sino también piercing, gemas dentales, que también está muy en auge, y si se pudiera, en un futuro poder abordar los temas de micropigmentación o microcapilarización, que al final llega a mucha más gente que la familiarizada con los tatuajes.

