«O noso obxectivo é seguir medrando como banda»

Falamos con Pablo Carracedo, tamén coñecido como Jásper, que é un músico e cantante estradense, líder da banda Loita Amada, que antes pertenceu ao grupo Nao. Agora ven de cerrar un ano con máis de trinta concertos por toda Galicia e parte de España, que espera rematar por todo o alto con colaboradores de gran nivel na Sala Capitol o día 17 de este mes.

-¿Cal sería o teu balance final do último ano?

-Este ano sacamos o disco Rematou o simulacro, que comezou como una brincadeira económica, e rematou sendo unha profecía autocumplida. Comezamos na Estrada, e despois estivemos de xira prácticamente tódolos fins de semana, incluido o verán, pasando por Cataluña e País Vasco. Coñecimos a moitísima xente, a banda medrou moitísimo, e agora queremos facer un feche de xira que lle poña o lazo a este marabilloso ano.

-¿Dirías que evolucionou moito a banda dende que lanzáchedes o disco ata este último concerto?

-Sí, claro, tivemos cambios na formación incluso, e o grupo foi medrando ao nivel do público e dándose a coñecer. Eu creo que este ano foi no que o grupo medrou e se puxo a altura de festivais moi grandes, como o Revenidas, o Armadiña Rock, etc.

-¿Hai algunha canción en particular neste disco que sintas que resume a esencia do grupo?.

-Sí, hai varias cancións significativas, pero unha delas da que acabamos de sacar un videoclip, é a de Conquistadores do pan, que é unha canción que fala un pouco de tódalas loitas, cun carácter moi festivo, e unha dinámica moito do que é a banda, un grupo que fai festa con trompetas e cun cargado carácter político e social.

-¿Cómo foi a resposta do público durante esta xira de despedida, esperabades tanto cariño por parte dos vosos seguidores?

-Moi contentos coa resposta da xente, porque nos atrevemos a facer algo que agora mesmo as bandas teñen dúbidas de facer , que é a de facer unha xira longa de salas, e nós tivemos a sorte de que sempre tivemos xente. Nuns houbo cen persoas, noutros vinte, pero en todos houbo xente pagando unha entrada e mirándonos. Penso que as bandas constrúense tocando, e que ti podes ter un grupo como tiñamos nós, pero nos queriamos que o noso grupo fora unha banda que realmente estivera unida.

-¿Algún momento especial ou máxico do que teñas bo recordo?

-Non podo escoller só un, pero quédome con toda esa xente que apareceu nova, todas as colaboracións, e o concerto no Barqueiro,e en Moaña, cun público con xente maior e moi nova no que se montou unha festaza. A verdade é que é moi difícil quedarse con un.

-¿Qué sintes poucos días antes de este peche na Sala Capitol, un lugar tan emblemático, rodeado de grandes artistas que tamén son amigos e compañeiros moi queridos?

Sinto agradecemento, que xente da categoría de Tanxugueiras, Nervo, Alberto Busto, Vanessa, Hugo, Álex, Torroncho, Xiana e Luken veñan a botarnos unha man para encher a Capitol e dar un concerto que vai ser irrepetible, é un auténtico agasallo. A verdade é que estamos moi emocionados, para nós é a gran festa da música galega.

-¿En qué punto creativo e persoal dirías que se atopa agora mesmo a banda?

-Nós, penso que estamos no noso mellos momento, temos unha banda superunida, e un obxectivo claro, que é o de tocar, tocar e non parar de tocar, nun momento creativo máximo, e queremos facer este parón compositivo para voltar e facer o noso mellor disco da nosa historia musical.

-¿Tedes en mente novos proxectos?

-O noso obxectivo é poder xirar por toda España e por Europa, e seguir medrando como grupo e como banda. Tamén temos en mente novas colaboracións para este tercer disco, pero diso xa falaremos máis adiante na seguinte entrevista (risas).

-¿Cómo vos gustaría que fose recordada esta xira e este disco polo voso público?

-Gustaríame que fose recordado como un gran comezo dunha nova banda.