O colexio de Agolada

O proxecto inicial sería modificado con posterioridade, concretamente o 15 de xuño do ano 1970 pola necesidade de instalar no seu comedor unha cociña central de propano e os accesorios necesarios para o seu funcionamento por importe de 900.051 pesetas. As obras ían durar tres anos, ata o curso 1972· no que se inauguran as súas instalacións e comeza o laborioso proceso de peche das escolas unitarias do Concello, o traslado e asignación dos alumnos e a adxudicación das prazas de mestres de infantil e primaria, distribuídos en educación infantil e EXB, ata oitavo curso.

O inmoble do centro educativo en 1973.

Daquela etapa inicial de posta en marcha, no ano 1972 asignación de mestres e traslados e aviso as familias dos alumnos, queda unha foto na que se pode ver os primeiros daqueles mestres posando no patio. O primeiro director fora, durante o primeiro ano de funcionamento do colexio, don Ulrico Sarandeses, casado con dona Mari Cruz, mestre en Antas, o que substituíra moi pouco tempo despois don Alejandro García que asumiría as funcións da dirección ata a súa xubilación. Tamén podemos ver o que transitoriamente desempeñou os traballos de conserxe, o funcionario do concello, enfundado no seu traxe oficial, ao señr Caudino, o garda municipal o que substitúe o don Luis o único conserxe que tivo o colexio o longo destes 50 anos de vida e ata a súa xubilación.

Visita do Bispo de Lugo ao centro.

Entre as mestras destacamos a dona María Cruz Fuertes, que fora mestra da sección de nenas da escola unitaria de As Trabancas, dona. Esclavitud, dona Benilde de Ventosa, dona Balbina de Brántega, dona Adela, dona Hilda, e dona. Carmiña de Artoño. A estes primeiros mestres íanse unir, dona. Mari Carmen Oro, y dona Beatriz e de seguido mestres emblemáticos aínda recordados polos que foron os seus alumnos, como dona, Mari Paz, dona. Isaura, dona. Luz de Carral, dona, Aurorita, dona Segunda e outros moitos. Mais para chegar aquí é preciso para situarnos facer algo de historia, para comprender como foi o proceso naqueles tempos de reconstrución do noso país.

O comedor escolar nos primeiros anos.

Nos primeiros tempos do pasado século XX os principios mais elementais do ensino nun intento de rematar co analfabetismo secular do noso Pais se imparte nas escasas escolas públicas, localizadas sempre nas cabeceiras dos municipios, non podemos esquecer que aínda no ano 1920 mais do 50% da poboación de Galiza, era analfabeta. Ao rematar a nosa guerra civil, os franquistas vitoriosos entre outras moitas formas de represión no que ao ensino público se refire crearon unha serie de comisións nos que examinar e depurar a traxectoria persoal e profesional dos mestres dubidosos de seren desafectos ao réxime, encargadas de analizar as filiacións políticas e sindicais, así como as simpatías manifestadas pola República e os seus obxectivos .

Alejandro, Pili, Aurorita, Idalia, Mª,Paz, Balbina, Hilda, Mario, Isaura e Luz no ano 1986.

Curiosamente estas comisións depuradoras estaban formadas polo director da escola, un inspector afín ao réxime, dous vocais, camisas vellas e un representante dos pais de probada moralidade católica e afinidade politica, acreditada polos informes favorables do alcalde, a Garda Civil e o párroco do pobo. Deste xeito parte dos mestres unha vez depurados puideron regresar e exercer a súa profesión, aínda que moitos deles con traslados forzosos en novos destinos. Aínda así unha gran parte deles, case que a terceira parte foron expulsados da profesión, quedando vetados algúns por un tempo e outros dun xeito definitivo. Tampouco podemos esquecer que moitos deles foron encarcerados, ou fusilados polo único delito de non pensar como os fascistas de Franco.

O odio e a represión chegou a ser tal, que mesmo hai casos recollidos historicamente, de expedientes de depuración, onde o mestre titular foi suspendido de emprego e soldo e expulsado da profesión, logo que ter sido fusilado e polo tanto fora asasinado antes do remate do expediente. En outros casos, sobre todo no das mestras, sabemos que en moitos pobos foron paseadas polas rúas, escarnecidas, humilladas e mesmo rapadas antes de ser expulsadas das súas casas e escolas. Mais o castigo e a represión chegou ata aquelas persoas que dun xeito desinteresado formaban parte das misións pedagóxicas, que ían levando a cultura en peregrinase polos pobos e lugares máis afastados do país. Tal foi o caso das bibliotecas ambulantes, os grupos de teatros como La Barraca, do malogrado poeta Federico García Lorca, e todo o que tivera connotacións republicanas, ou de esquerda, unha boa parte deles deixaron a vida e os seus soños contra o muro de calquera cemiterio, ou en calquera afastada cuneta.

Resulta doado comprender as razóns polas que o réxime coa complicidade da igrexa actuou con tal animadversión e odio contra os mestres, ao consideralos brazo armado contra a ignorancia do pobo e elementos subversivos moi perigosos xa que da súa man saía a formación dos nenos e posibles elementos con capacidade de critica e desconformidade contra a falla de liberdade e o conformismo na ignorancia e o analfabetismo submiso. Parte dos mestres depurados puideron volver a exercer a súa profesión no ensino publico, alo menos un terzo foron sancionados cun castigo mínimo dun ano e medio medio sen salario ou expulsados de forma definitiva. Outros moitos foron fusilados.

Os vencedores franquistas crearon comisións que examinaban a traxectoria profesional e privada de cada mestre, coas súas filiacións políticas e sindicais e establecían si podía regresar ou non ó ensino. Tales comisións estaban formadas polo director da escola ou instituto, un inspector, dous vocais e un representante da asociación de pais, con probada moralidade católica e de solvencia moral e técnica. Necesitaban ademais informes favorables de persoas públicas, como o alcalde, a Garda Civil ou o párroco do pobo.

No Concello de Agolada, no que contamos con 24 parroquias, casos como o de Sexo, por comentar algún, onde a última mestra foi dona. Maruxa Sarandeses, e a primeira dona Valeriana Trueba, que chegara dende Santander depurada por desafectación ao réxime, resultan un bo expoñente do que foron aqueles anos, nos que as escolas unitarias eran practicamente o centro da vida cultural das aldeas, sen esquecer o dito de Pasa mais fame cun mestre de escola.

Polas mans e o corazón daqueles mestre/as pasaron moitos dos homes de hoxe en día que aínda a pesaren do tempo pasado gardan estima, agarimo e bo recordo de mulleres como;dona. Balbina, dona Aurorita,dona Elia, dona Hilda,dona Pili, don Ulrico, dona Maruxa, don Alejandro, dona Lina, dona Fina, dona Mari Paz, ou dona Mari Carmen, dona Isaura, ou don Mario, por citar algunhas, porque a verdade é que aquel momento do ano 1972 no que o CEIP bota a andar, había arredor de 25 mestres, entre parbulitos, infantil e o ensino primaria e secundaria ata octavo de EXB, imprescindibles antes de pasar ao Bacharelato ou a FP.

No arquivo histórico do Concello atopamos a seguinte información: Expedientes de obras en centros escolares ( Ano 1968).

Institución:Arquivo municipal de Agolada Sinatura:142/1 Autor/Produtor: Concello de Agolada Descrición: 1 agrupación documental . Tipo: Unidade documental composta Idioma: Galego. Descrición Sumario: Proxecto de grupo escolar tipo EG - 10 y de ocho vivendas VMN - 9 adaptado a Agolada.

Moitas destas escolas unitarias estaban en casas particulares, o que co transcorrer dos anos íase salientar polas autoridades gobernativas, coa construcións de locais destinados exclusivamente a escola, como aínda podemos comprobar nas de Bais, ou Brántega, que conservan a placa conmemorativa da súa inauguración. No mencionado arquivo do Concello, atopamos diversos expedientes o longo dos anos, nos que se evidencia as intervencións públicas municipais na construción destas escolas unitarias. Como o Expedientes de obras en centros escolares do ano 1920.

Descrición Sumario; Proxecto de escola de niños y niñas en Ventosa, realizado a instancia de la Sociedad de Instrucción y Recreo de Ventosa, residente en Cuba. Ou o Expedientes de obras en centros escolares do ano 1951, dun Proxecto de escola unitaria e vivenda do mestre en As Trabancas. Ou este outro expediente de Escola e vivenda en Merlín do ano 1958 con referencia 141/8.

E como non, o Proxecto de distribución de un local existente y construción de una casa para escolas de niños y niñas con vivendas de maestros en Laxe, Ventosa, do ano 1959.

Todos estes e varios mais que puidemos ver nos arquivos do Concello, acreditan a vinculación do mesmo coas escolas unitarias e a educación. Resulta tamén curioso este outro expediente do ano 1966-1972 baixo referencia 142/12 no que se recolle o Expediente instruído para la concentración de escolas en Agolada y Feira Nova. Inclúe: expediente permuta de dos terrenos de propiedad municipal por otros dos particulares para ampliación de solar con destino a la construción de una agrupación escolar en la villa de Agolada.

Toca recordar, agora que no nosos sistema educativo, a ESO, se implanta no curso 1995/96, con anterioridade o sistema establecía cursar a educación básica e unha vez rematada esta ata os catorce anos a EGB. Tampouco debemos esquecernos do galimatías de leis e normas que o longo dos anos foron aprobadas polos diferentes gobernos. Tan so dende o ano 1978 nos atopamos coa LOECE, de 1980, a LODE aprobada cinco anos mais tarde, a LOGSE en 1990, a LOCE no 2002, a LOE no 2006, a LOMCE no 2013, e finalmente a LOMLOE no 2020, sen dubida todo un despropósito que deixa claro a pouca atención cos nosos políticos prestan a opinión da colectividade do ensino, totalmente oposta a tanto irracional cambio. En Agolada antes da aparición da figura do CEIP, temos que facer mención as escolas unitarias que existían nas Parroquias, en algunhas delas con varias, como no caso de Ventosa, Brantega ou Borraxeiros.

A relación daqueles Escolas unitarias é a seguinte: Agra,Artoño,Baíña, Bais ,que pechou no ano 1976. Basadre, cuxa derradeira mestra foi dona, Mari Carmen Oro. Berredo, que tivo duas unitarias. Borraxeiros. Tivo catro unitarias, en Quinteiro. Vilanova e duas no Barrio do Carme, na -Guillerma. Brántega con duas escolas unha no casal cuxa mestra foi dona Lina, e outra en Carmuega, con dona. Pili. Brocos. En Ferreiroa, e en Gurgueiro.Ramil, que tivo tamén escola en Outeiro. Sexo, cuxa derradeira mestra foi dona María Sarandeses. Órrea, e Sesto. As Trabancas, que tamén tivo dúas, Val, Ventosa, que contou ademais cunha escola en Aldea do Monte, e Vilariño e en Merlín.

Naquelas escolas unitarias os mestres tiñan que apañarse para transmitir os seus coñecementos a rapaces de entre cinco/seis anos ata os doce/trece polo que non resulta nada difícil darnos conta do penoso e as dificultades que o seu traballo diario tiña que ser, sobre todo cando estamos a falar dunha media de alumnos de entre dez/quince aproximadamente.

As formas de facer as cousas naqueles anos grises de fame e posguerra do réxime e a igrexa ponse de manifesto, no que seguramente é tan so un chiste, pero sen dubida representativo daquela no ensino público, o chisme evidentemente contábase en Castelán: En uno de aquellos exámenes patrióticos para obtener el titulo de maestro nacional;

El presidente del tribunal formula varias preguntas al opositante;

-¿Quien descubrió América?: Francisco Franco. (Respuesta del examinado)

-¿Quien escribió el Quijote?: Francisco Franco.

-¿Quien pintó las Meninas?: Francisco Franco.

El presidente del tribunal levanta la vista de sus papeles y mirando fijamente al candidato le dice:

-Me temo que no ha contestado Vd. Correctamente a ninguna de las tres preguntas.

A lo que el examinado, le responde;

-Y a mi me parece que Vd. Es un poco rojillo le responde el falangista con gesto serio.

Enhorabuena, responde el tribunal, Ya es Vd. Maestro nacional!!

No caso particular que nos ocupa do CEIP de Agolada, inicialmente se impartían ensinos de educación infantil, primaria e ensino medio, a partiren do curso 1995/6. ESO. Foi construído no ano 1972 como Colexio Nacional de educación básica, pero sufriu unha profunda remodelación no curso 1996 co fin de adaptalo á normativa vixente e dotalo de ascensor para mellorar a accesibilidade. Dotouse tamén de baño de discapacitados.

Na actualidade o colexio dispón de servizo de comedor xestionado polo propio centro. Consta de 11 aulas, sala de usos múltiples, aula de ordenadores, aula de inglés, aula de música, aula de PT, aula de AL, biblioteca, departamento de Orientación, unha sala de titoría, ximnasio, ludoteca e aula de psicomotricidade. Ademais, dispón de amplas zonas de patio e deporte. O centro está adscrito ao Instituto Laxeiro de Lalín, centro ao que se incorpora o alumnado que remata a etapa de Primaria para seguir estudos de Educación Secundaria.

O Primeiro director foi Ulrico Sarandeses Sarandeses, veciño de Agolada, nado en Brántega o que ao enfermar foi sucedido pola súa dona, Mari Cruz, tamén mestra. Despois foi Alejandro García, durante 23 años, que compaxinara o seu posto de mestre e director co de Tenente de Alcalde no goberno de Manuel Costa Casares. Naqueles tempos o colexio tiña preto de 700 alumnos, 16 profesores, máis dona Aurorita que se encargaba dos nenos de parvuliños e o director. Mais Luis o conserxe, ata a súa xubilación e que substituíu ao policía municipal de Agolada, que foi o encargado uns meses logo da inauguración do colexio, que velaba do bo estado das instalacións e mais das entradas e saídas dos rapaces. Naqueles tempos a poboación de Agolada, pasaba dos seis mil habitantes.

Na actualidade a perda de poboación, a diminución da taxa de natalidade e a influenza da capital de Deza, incide profundamente no número de matriculacións de nenos no CEIP, o que se traduce en que aproximadamente hoxe estamos a falar de uns 80/90 cando nos bos tempos do colexio chegou a haber preto de 700 nenos/as, como xa dixeramos, claro que daquela Agolada pasaba dos 6.000 habitantes censados e agora non chegamos nin a metade.

O colexio contaba con vivendas todas elas ocupadas por mestres coa súa familia mais o conserxe, había alí residindo case que 30 persoas. As tomas de posesión se realizaban no concello, onde deixaban as chaves das escolas unitarias que pechaba, daquela ante o alcalde Javier Luis Yebra Pimentel Vidal, nado en Ventosa en 1928 e finado na Barrela o 16 de xaneiro de 2009, alcalde de Agolada dende marzo de 1966. Permaneceu na alcaldía até as primeiras eleccións democráticas ás que se presentou encabezando unha candidatura independente que obtivo seis concelleiros en 1979, no que foi substituído por Manuel Costa Casares. Co cambio das políticas educativas os recortes financeiros e os novos criterios de concentración en centros educativos cabeceiros, o CEIP de Agolada, no ano 1998 durante o mandato do alcalde Costa ía padecer o traslado do segundo ciclo da ESO ao instituto Laxeiro, que quedaría asignado como o de referencia, de aquí en adiante. Dez anos despois, durante o mandato de Ramiro Varela, e curiosamente baixo o goberno na Xunta do bipartito, o primeiro ciclo seguiría o mesmo camiño, e iso a pesaren das protestas e negativas dos pais.

A nosa gratitude ás persoas que amable e desinteresadamente colaboraron con nós na redacción deste artigo, en especial á dirección do CEIP, á mestra Pilar Pérez, a Diego García e Alfonso García Cumplido, aportándonos datos, información e fotos imprescindibles para esta historia.