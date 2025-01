Alvarizas: un tesouro por redescubrir

O sábado 11 de xaneiro, ás 20.00 horas, o MOME da Estrada converterase no epicentro cultural da comarca coa presentación do libro Catálogo das alvarizas de Terra de Deza e Serra do Candán. O evento contará coa participación dos autores, Damián Porto e Francisco Azurmendi, acompañados pola recoñecida apicultora Mar Brea. Esta publicación, promovida pola Asociación Cultural Vagalumes e subvencionada pola Deputación de Pontevedra, aspira a poñer en valor un patrimonio arquitectónico e cultural tan singular como esquecido.

Durante a presentación, realizarase unha lembranza das raíces históricas da produción de mel na comarca. A intervención de Mar Brea, premiada en Londres no certame internacional London International Honey Awards pola excelencia de O Mel de Brea, buscará demostrar que a apicultura e a vida no rural non son só un legado do pasado, senón unha alternativa viable e sostible para o futuro.

O libro céntrase no estudo das alvarizas da zona norte da provincia de Pontevedra, desde os concellos de Forcarei até Vila de Cruces e Dozón, con especial énfase na Serra do Candán e o val do río Deza. Estas construcións, creadas para protexer as colmeas, reflicten unha mestura de enxeñería tradicional e conexión coa natureza que merece ser recuperada.

A elaboración deste catálogo requiriu anos de traballo no campo e o uso de ferramentas informáticas avanzadas. A identificación das alvarizas implicou a combinación de percorridos físicos polas zonas estudadas con consultas de imaxes por satélite e bases de datos arquivísticas como Galiciana, Codolga ou PARES. Ademais, empregouse o programa QGIS para a cartografía, unha ferramenta que permitiu localizar e rexistrar con precisión cada unha das construcións.

As pescudas non se limitaron ao ámbito tecnolóxico. O acceso a arquivos históricos, como os dos mosteiros de Aciveiro, Oseira e Dozón ou os Arquivos Históricos Diocesanos de Santiago e Lugo, foi fundamental para contextualizar a historia destas estruturas. Os autores tamén entrevistaron veciños da contorna, cuxa memoria oral resultou clave para identificar diferenzas entre as alvarizas e outros muros de pedra da zona.

Un patrimonio esquecido

A publicación inclúe unha análise histórica da produción de mel na comarca, seguida dun exhaustivo catálogo das alvarizas localizadas. Cada ficha contén información detallada sobre a localización, características estruturais, estado de conservación e contorna natural de cada construción, ademais dunha coidada selección de fotografías capturadas en distintas estacións do ano.

Os autores destacan que o obxectivo deste proxecto non é só documentar o patrimonio existente, senón tamén abrir a porta a futuros estudos que amplíen o coñecemento sobre estas manifestacións arquitectónicas. A recuperación e valoración das alvarizas non só contribúen a preservar a memoria histórica, senón que tamén presentan oportunidades para dinamizar as zonas rurais a través do turismo cultural e o interese educativo.

Noutra orde, o libro está dirixido a un público amplo, desde especialistas en patrimonio até veciños, estudantes e responsables culturais, e busca ser unha ferramenta de coñecemento e inspiración. As alvarizas, como testemuñas da vida rural e da relación ancestral co medio natural, son un patrimonio que Galicia debe coñecer, coidar e aproveitar como fonte de identidade e orgullo.

A presentación é só o primeiro paso. Están previstas actividades complementarias, como roteiros guiados pola Serra do Candán, que permitirán ao público descubrir in situ estas xoias. O catálogo non só é unha homenaxe ao pasado, senón tamén unha invitación a mirar cara ao futuro co compromiso de preservar e poñer en valor o legado da apicultura galega.