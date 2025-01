Plantean en Lalín la ampliación de las farmacias que realizan guardias

Las farmacias de Lalín modificarán la organización de las guardias y a las cinco situadas dentro de la trama urbana que prestaban históricamente este servicio se sumarán, en principio, las de Donramiro y Goiás.

La propuesta, en procedimientos regulados por la normativa aplicable, surgió en octubre cuando el colegio provincial recibió una comunicación de tres titulares de boticas del municipio para que se incluyesen en los turnos de guardia del presente año a estas dos periurbanas. Transcurrido un tiempo, el titular de la oficina de Goiás registró alegaciones ante el colegio con las que mostró su disconformidad por distintas cuestiones, como distancias, que su establecimiento estaba regulado por un real decreto anterior o cuestiones relativas a la seguridad de los clientes por su ubicación, en una carretera nacional. Tras la inhibicición de la presidencia del colegio, una comisión estudió los alegatos y determinó que con la ley en la mano, no había lugar a las citadas alegaciones, determinando que a las 5 urbanas deberían sumarse Donramiro [que no habría puesto reparos] y la de Goiás. Finalmente, los propietarios de esta última farmacia presentaron un recurso de alzada ante la consellería competente y en el Consejo General de Farmacias de España.

«¿Qué es lo que puede suceder ahora?». La normativa es meridiana al respecto y compete en primera instancia a la Consellería de Sanidad resolver esta cuestión. La administración autonómica, como aconteció en otros territorios, podría dictaminar que las guardias deben extenderse a todas las boticas del municipio, pues así lo determina la normativa, dando entrada también a las de Prado y Vilatuxe. Porque, no conviene perder de vista, que Lalín forma parte de una zona definida con una población menor de 30.000 habitantes que debe disponer siempre de una farmacia de guardia y su ordenamiento no se ciñe al concepto tradicional de las divisiones administrativas entre áreas urbanas o rurales; es decir, casco o parroquias, sino mediante zonificaciones. Es más, el titular disconforme con este nuevo modelo podría haber propuesto que entrasen también tanto Prado como Vilatuxe. La normativa concreta que deben estar situadas a menos de 15 kilómetros o a 15 minutos del centro sanitario de referencia que, en el caso de Lalín, además, se tiene en cuenta que dispone de un Punto de Atención Continuada (PAC). Por eso, las farmacias situadas en municipios sin servicio de urgencias sanitarias no tienen porque prestar guardias farmacéuticas.

Mientras se espera la resolución de la consellería, el acuerdo válido es el del colegio, que supondría que tanto las boticas de Donramiro como la de Goiás realizasen guardias y en caso de que alguna vulnerase esta posición podría incurrir en una falta disciplinaria. Las guardias ya están diseñadas para el presente año con un cambio de modelo: fines de semana y turnos de 4 y 3 días.

Además, el alto tribunal autonómico tiene pendiente resolver conflictos surgidos en otras zonas de Galicia acerca de esta regulación. Podría darse el caso de que se tomase como referencia el área sanitaria de primaria que, en el caso de Lalín incluye dentro del servicio de urgencias a Rodeiro, Agolada y Dozón, instando a las farmacias de estos municipios a realizar también guardias.

