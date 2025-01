El Mes do Cocido registra un récord de patrocinios con el apoyo de 64 firmas

l concejal de Turismo de Lalín, Avelino Souto, anunció ayer que serán 64 la empresas locales colaboradoras con el Mes do Cocido de sectores tan distintos como la restauración, panadería, queserías, cárnica o licores y productos de alimentación. Con estas 64 firmas que quieren aprovechar el tirón de la fiesta y de esta campaña promocional que arranca el día 15, se alcanza la cifra más alta de colaboradores con este evento con el que se abren los de la Feira do Cocido de este año.

En el sector de la restauración, serán 25 las firmas colaboradoras y que tomarán parte activamente en la feria ofreciendo el plato típico a sus clientes con la frecuencia necesaria. En el caso de los restaurantes más habituales lo harán de manera diaria y el resto en función a la demanda anticipada. Son: Casa Ruliña, Villanueva, Currás, La Molinera, Kilómetro 0, Os Arcos, hotel Pontiñas, bar Suso, La Robleda, O Cruce, Casa do Patrón, Airiños, Pazo de Bendoiro, Casa Pablo, O Polo, Las Palmeras, Naval do Espiño, restaurante María José, A Estación, Taboada, Casa San Martín, Torre do Deza, Ben Feito y Sazón y Son.

En lo que respecta a las panaderías, uno de los sectores que también se benefician por el alza de las ventas, la relación es la siguiente: A Morena, Balado, Matelo, O Pan de Vane, Fernando, Lage, Galipan Pizza y Nercellas. Cinco son las sociedades del sector cárnico presentes en esta campaña, entre las que destaca Cárnicas Anzo, por ser también patrocinadora de la fiesta. Embutidos Lalinense, Hipercarne y las carnicerías Pereiro´s, Besteiro y A Principal completan esta relación.

Por otro lado, el Mes do Cocido cuenta asimismo con el patrocinio de empresas destacadas en la producción de lácteos o de mieles, con numerosos premios que atesoran la calidad de sus alimentos. Son: Queixos Hoxe, Kalekói, Lácteos Anzuxao, Cobideza-Dona Cobiña, Mel do Saldoiro, Mel de Liñares y Mel O Cortizo. El listado de patrocinios de una campaña que se extiende hasta el 14 de febrero, aunque en realidad parte de los restaurantes del municipio inician en septiembre una época de cocidos que se extiende hasta la primavera, la completan las siguientes empresas: Exclusivas Campos, Viños Manuel Gil, Distribuciones Ricardo Vázquez, A Tenda do Roque, Pastelería París, Floristería Charo, Pastelería La Artesana, Disanfa, Frutería Lalín-Frut, Cervexa Toupiña, Deza Distribuciones, Restaurante Venezia, Restaurante Sanmartín II, Pastelería Dulces Encantados, Pastelería Doce Arte, Almacenes Loño, Frutería e golosinas Maragota y Vanessa Taboada Dietista.

Puestos para la carpa del Campo da Feira Vello

También ayer el Concello publicó las bases de los puestos para la cita gastronómica en la web y en la plataforma municipal de contratos.En primer lugar están los puestos interiores, que irán en el interior de la carpa del campo da Feira Vello y con un fin exclusivo de uso comercial, que incluirá las siguientes actividades comerciales: venta de productos de alimentación como productos cárnicos, frescos de huerta, pan y dulces, quesos, miel, venta de artesanía y de productos industriales singulares producidos por pequeños talleres. En este caso el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación de las bases -se inicia el plazo el 7- hasta el día 27 de enero, incluido.Los de pulpo y se colocarán en los lugares habituales y autorizados previamente por el Concello, estando estos puestos dedicados exclusivamente a la venta de este producto. El plazo de presentación de solicitudes para los puestos de pulpo también comienza al día siguiente de su publicación pero contarán hasta el día 23 de febrero de plazo para poder presentarlas.

Tarifas

Las tasas establecidas para la colocación de puestos interiores son de 67,86 euros estando destinados 22 puestos a cárnica, 13 la otras industrias y 8 a artículos de artesanía. Por su parte los puestos tradicionales de pulpo tendrán una tasa de 61,56 euros.