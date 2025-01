La lluvia obliga a los Reyes Magos a cancelar o adelantar las cabalgatas

La organización de la Festa de Reis 2025 de Silleda, compuesta por Grupo Troula y la comisión de fiestas de la localidad, decidió cancelar el evento debido a las previsiones meteorológicas adversas, de modo que este quedará pospuesto por motivos de seguridad. Según manifiesta el equipo organizativo, la carpa calefactada instalada en la Rúa Camiño do Castro estaba preparada para recibir a cientos de asistentes, pero las previsiones de fuertes vientos y lluvia hacen que la se priorice el bienestar tanto del público como de los artistas y demás personal. Así, las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, y en caso de que alguna persona no pueda asistir o desee la devolución del importe pagado, podrá recibir su dinero acudiendo al punto de venta donde adquirió el convite o contactando directamente con la organización llamando al 690669500.La de Silleda no es la única fiesta que se cancela, ya que a última hora de la tarde la Asociación de Hosteleiros de A Estrada comunicaba que su Festa dos Hosteleiros, programada para este domingo a las 24.00 horas y con un sorteo de varios premios, se pospone hasta nuevo aviso debido al mal tiempo.