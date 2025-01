Medio siglo tras el mostrador de Pinche

Con el cierre de la Pescadería Pinche, A Estrada despide no solo un negocio histórico, sino también a una de sus figuras más emblemáticas. Carmen Ríos, tras más de 25 años al frente del comercio familiar, bajó la persiana por última vez este 31 de diciembre, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el esfuerzo, el compromiso y sobre todo, por la calidad de sus productos.

La historia de la Pescadería Pinche comenzó exactamente hace 50 años, cuando los padres de Carmen fundaron el negocio en un pequeño local en la calle Leicures, que luego se convertiría en la vivienda familiar al adquirir todo el edificio. Desde los 12 años, Carmen comenzó a acompañar a sus padres a la lonja para aprender así los secretos del oficio, y poco más tarde, a los 14, dejó los estudios para trabajar plenamente en la pescadería, consolidando así su compromiso con la tradición y aportando ya desde muy joven a la economía de la casa.

La vida en la pescadería nunca fue sencilla. Las jornadas comenzaban temprano por la tarde, desde las 16.00 horas, cuando viajaba con su padre en furgoneta a la lonja de Ribeira para esperar a los barcos que traían el pescado fresco. La mercancía llegaba a veces incluso a ala una de la madrugada, y a las cinco o seis, ya estaban de nuevo preparando los pedidos para la venta en el local y el reparto en las aldeas cercanas. Durante los últimos años y con la ampliación del negocio, Carmen tuvo que gestionarlo con ayuda de algunos empleados externos a la familia, ya que hace un par se quedó como único miembro de la familia al frente del mostrador, tras la jubilación de su marido, demostrando una resistencia inquebrantable

A lo largo de las décadas, la pescadería fue evolucionando, hasta que en el año 2016 decidieron expandirse al Novo Mercado, local del que Carmen es dueña, y donde también logró crear un entorno de confianza y camaradería muy pronto. «Era como una familia. Me acogieron muy bien desde el primer día», recuerda emocionada. El día de su despedida sus compañeros de trabajo y amigos le hicieron un regalo, y nos confiesa que se marchó apenada para casa. Desea con todo su gran corazón que alguien coja esa plaza del Novo Mercado, porque asegura que «merece mucho la pena, porque vendía muy bien, y la gente de allí es encantadora».

El cierre de la Pescadería Pinche no solo significa el fin de un negocio, sino también la despedida de una forma de vida. Carmen atesora recuerdos entrañables, como las cenas familiares en el bar tras largas jornadas laborales, o alguna anécdotas de juventud, como el día que perdieron un cargamento de 10 kg de anguilas vivas, que se les escaparon de la caja y se perdieron por el desagüe del camión, dejando una estela del pescado por la carretera. O como cuando en sus primeros años en el negocio, su padre le castigó por las fiestas de San Paio por cortarle las cabezas a los pulpos para limpiar solo las patas, para así poder terminar antes el trabajo y poder salir de fiesta con el que hoy es marido y sus amigos

Ahora, le queda un merecido descanso, tras tantos años de duro trabajo., para dedicarse a sus padres, a su marido, a sus nietos y demás familia. No deja de recibir mensajes de ánimo y despedida, y asegura que aún no se acostumbra a sus nueva vida, que aún esta misma tarde vio que daban temporal y pensaba que ya no podría trabajar mañana. El rimo de vida después de tantos años dedicados a este duro trabajo pasan factura. «Aún no me acostumbro a mi nueva situación, aún me parece mentira», dice tras comentarnos como sus hermanos le decían que debería descansar, ya que está pendiente de operarse la rodilla, lo cual la llevó a esta situación de jubilación forzosa. Aunque en los últimos meses solo usaban 3 de los 4 coches que tenían de reparto, aún se emociona pensando en el que ya vendieron, y en que cierre un negocio que fundaron sus padres hace ya 50 años.

Todavía la siguen llamando para darle ánimos y felicitarla desde que se enteraron de la noticia por las redes sociales, y alguna clienta incluso la tienta para un último gran pedido, pero sabiendo que no será Carmen quien la atienda con la calidad de su producto, decidió cambiar su menú de Reyes , pese a las recomendaciones de ella de otros colegas de oficio. «Ya no eran clientes, eran amigos. Llevamos juntos toda una vida».