El día 8 comienza el bus para los traslados al CHUS para mamografías

El próximo miércoles 8 y por período de 65 días, el Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama pone a disposición de las lalinenses de entre 50 y 74 años de un autobús gratuito, de ida y vuelta, para facilitarle el acceso el municipio hasta la Unidad de Exploración Mamográfica situada en el Hospital Xil Casares.

El autobús gratuito partirá cada tarde de Lalín a las 14.00 y a las 18.00 horas de la calle Habana (frente al consistorio) durante el citado período temporal. El uso del transporte no es obligatorio, por lo que las mujeres que lo deseen que estén en el rango de edades señalado podrán acudir por sus propios medios a la cita. En los casos de citas cambiadas o no fijadas para este tiempo ya no será posible realizar el desplazamiento a Santiago en este servicio de transporte gratuito.