La «deuda» frustrada del Circo Olimpia con Lalín

Las prometidas actuaciones gratuitas del Circo Olimpia en Lalín en señal de agradecimiento tendrán que esperar. Cuatro años después de que la troupe quedase confinada en la capital dezana por la pandemia, las cosas no han ido para mejor a Marco Zeferino, director del circo, y su esposa María José. El pasado 23 de diciembre la todavía cuenta del Circo Olimpia en Facebook hacía público un comunicado en el que los responsables de la carpa exponían las razones que les impedían acercarse al municipio para devolver con su arte la ayuda recibida en 2020 por los lalinenses.

En su escrito, el director del extinto Circo Olimpia señala entre otras cuestiones que «queremos también disculparnos por no haber podido cumplir lo que prometimos, funciones gratuitas para toda la comunidad de Lalín, dado que tuvimos que vender la carpa y no tenemos posibilidad de saldar esa deuda. Pero, sin duda, no nos vamos a olvidar de que tenemos un compromiso con vosotros, porque no nos olvidamos de esos tiempos difíciles que hemos atravesado todos en 2020. Lalín es mucho más que un simple nombre. Representa unión, fortaleza y resiliencia ante las dificultades. Gracias por habernos acogido con tanto cariño cuando más lo necesitábamos». Y añade que «agradecemos profundamente a todos aquellos que extendieron su mano amiga: vecinos solidarios, trabajadores esenciales y voluntarios incansables. Su dedicación y esfuerzo han dejado una huella imborrable en nuestros corazones».

Miembros del Circo Olimpia en Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Marco Zeferino explica para FARO que «que más quisiéramos nosotros el poder saldar nuestra deuda con Lalín porque sería una buena señal de poder tener nuestro circo. De esta forma, será muy difícil. Lo único estar más cerca de Lalín para poder ir allí a hacer los números incluso en el pabellón o algo así. Además, de los artistas que en aquella época estaban con nosotros, unos se retiraron y otros se fueron porque no había otra. Esto fue un palo para todo el mundo. Al final, hemos mal vendido el circo porque si no nadie te lo compra y porque se estaba todo pudriendo».

Tanto el director de la troupe como su esposa recuerdan que llegaron a trabajar gratis durante dos semanas en la capital dezana justo antes de marcharse, un gesto que caló hondo en la población de Lalín. La pareja se encuentra en estos momentos en Barcelona trabajando para la productora Rossi Show Time después de un largo deambular por algunos puntos del norte de España en busca de un futuro. «También fuimos acogidos en Bemposta esperando a poder salir», destaca Marco Zeferino.

Como en Cataluña y en el País Vasco había circos a los que les dejaban trabajar con aforos de 400 personas, «nos ofrecieron trabajo en 2020 como buenamente podían y nosotros decidimos aceptarlo. Guardamos todo y por lo menos fuimos a trabajar para tirar para adelante», aclaran tras afirmar sentirse reconocidos en su nuevo destino circense dirigido por Ricardo Rossi Ribes, profesional del sector artístico con más de 15 años de experiencia trabajando en las mejores compañías circenses del mundo: desde el Circo del Sol, hasta el Circus Roncalli, pasando por espacios emblemáticos como la Sidney Opera House o el Madison Square Garden de Nueva York..

Inolvidable

Sin poder todavía regresar a Lalín, lo único cierto es que tanto Zeferino como su esposa no se olvidan de su promesa con los habitantes de la capital dezana. «Todos los años nos acordamos de Lalín porque nos han acogido como si fueran nuestra familia y eso es algo increíble. Desde luego, no se nos va a olvidar en la vida. Tenemos una deuda con Lalín para siempre» explican. Además, tampoco olvidan que cuando tras la pandemia la vida volvió poco a poco a la normalidad «el propio alcalde nos dijo que nos quedáramos todo el tiempo que quisiéramos. Lo que pasa es que queríamos trabajar pero todo se empezó a torcer porque la gente no venían a nuestras funciones. Fue cerrar puertas una tras otra», lamenta Marco Zeferino. La situación fue tan insostenible que finalmente «hemos mal vendido la carpa porque ya se sabe que cuando te ven con ganas de vender lo acabas haciendo por debajo de lo que realmente vale».

Desde luego, la frustrada deuda del Circo Olimpia con Lalín todavía tiene una última oportunidad para ser saldada si es que sus fundadores consiguen acercarse a Galicia. Es lo que esperan todos.

