El viaje entre Lalín y Santiago por autopista se dispara hasta los 7 euros

Los usuarios de la AP-53 que ayer realizaron alguno de los trayectos de la vía de alta capacidad que comunica la capital de Galicia con la comarca dezana fueron los primeros en conocer que finalmente las tarifas no solo no se habían congelado sino subido un año más. Aunque mínima, cabía la posibilidad de que el ministerio asumiese, fruto de las demandas del BNG con el Gobierno central, una congelación de las tarifas que finalmente no se concretó.

Viajar entre Lalín y Santiago por autopista cuesta desde ayer para los vehículos ligeros 7 euros, 30 céntimos más que el año pasado, mientras que los de mayor tonelaje ya pagan 14 euros; es decir, 28 para los que completen el desplazamiento de ida y vuelta. Estas tarifas se aplican para la comunicación entre Compostela y cualquiera de las tres salidas situadas en el término municipal lalinense que, en el caso de la situada a la altura del parque empresarial Lalín 2000 supone un trayecto de 41 kilómetros.

Este tramo es el que más sube, pero los precios se incrementan en los demás, de modo que la conexión entre Santiago y Silleda ya se va hasta los 4,20 euros, que son 15 céntimos más. Otros como Santiago-Ribadulla se incrementan 10 céntimos, el doble que el viaje entre Silleda y A Bandeira.

Con la entrada del año nuevo los usuarios aguardan que cuanto antes se materialice el anuncio de la aplicación de bonificaciones para el primer trimestre. Así lo avanzó semanas atrás el BNG tras el cierre de las negociaciones con el Gobierno de España. Los descuentos podrían llegar al 75% para los usuarios superrecurrentes [aquellos que realizan más de 20 viajes al mes] o el viaje de regreso gratis si se realiza en el mismo día.

Por otro lado, el ministerio también desarrollará un proyecto para la mejora del enlace de la vía a la altura de la salida de Lamela.

El doble de cara desde su apertura

A finales de diciembre de 2003 se abría al tráfico la conexión entre Santiago y Lalín, doce meses después del tramo entre Compostela y Silleda. Viajar por la AP-53 entre la capital de Galicia y la cabecera comarcal dezana costaba entonces 3,47 euros; es decir, en este período el coste del viaje se duplicó. Salvo en contadas ocasiones, los sucesivos gobiernos centrales aplicaron el pliego de concesión que permite a Autopista Central Gallega (Acega) subir las tarifas en base a criterios básicamente relacionados con el IPC, aunque el año pasado el Estado asumió parte de este alza para aminorar un impacto que sería todavía mayor. A falta de conocer los datos de tráfico del año que acabamos de despedir, todo apunta a un nuevo récord de desplazamientos. La autopista, en 2023, promedió ya más de 7.000 viajes diarios.