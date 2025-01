«A gaita non está limitada a facer un só tipo de música»

José Manuel López, ‘Josele’, leva décadas vinculado ao mundo da música. Con formación en multitude de instrumentos de vento, vén de converterse na primeira persoa de España que cursa estudos de máster de gaita. Un paso máis no camiño do recoñecemento académico dun dos instrumentos icónicos da música galega

—Que significa ser o primeiro titulado de máster polo itinerario de gaita?

É un novo paso nos estudos musicais. Ata o ano pasado, ao igual que nos outros instrumentos, había estudos de grao medio e grao superior. No conservatorio de Vigo decidiron implantar o seu propio máster en creación, investigación e interpretación. Esta é a primeira promoción e eu son o único titulado pola modalidade de gaita porque nun principio non se ofertara ningunha praza da mesma. Ao final tiven a sorte de poder cursalo e, polo de agora, son a única a persoa en toda España que ten esa titulación.

—Que instrumentos tocaban os teus compañeiros?

Os outros instrumentos clásicos de conservatorio. É dicir: clarinete, saxofón, frauta, trompeta... Todos os habituais, o que faltaba por meter era a gaita.

—Pensas que é importante para o recoñecemento do instrumento que se dea este paso? Que poida homologarse co resto de ventos.

Sí, claro. A miña idea sempre foi buscar que fora equitativo. Un instrumento non é menos ca outro. Sobre todo no caso da gaita eu creo que falta coñecemento das posibilidades que pode ter. Temos material e cousas que podemos facer, é un traballo de todos xuntos, xa non só os dos intérpretes, tamén dos compositores, hai que explorar todas as capacidades que ten o instrumento. Basicamente, non encasillar a gaita dentro do mundo da música tradicional. Tamén se pode empregar no repertorio sinfónico ou na música actual e contemporánea.

—É propenso o mundo da academia a darlle menos relevancia aos instrumentos populares da que debera?

É falta de coñecemento. Xa por parte dos propios músicos. Ven que é un instrumento tradicional, do país. É tan fácil achegarse que quizais non se lle dá a importancia que pode ter.

De feito, tenme pasado en moitos festivais aos que levo ido fóra de España,por exemplo, no Festival Intercéltico de Lorient. Alí notas a aceptación e a curiosidade da xente e chegas a pensar que algo estamos facendo mal na casa ou que algo hai fóra que aquí non.

—Cando che nace o interese por tocar a gaita?

Empecei tarde. Na música empecei aos doce anos, co saxofón. O da gaita foi un pouco de casualidade. Foi simplemente un veciño que tiña unha e que ma deixou. Collín o instrumento, leveino para a casa e, unha vez alí, foi totalmente autodidacta, aínda que xa tivera formación doutros instrumentos. Sempre foi unha cousa que aprendín eu de min mesmo.

—Todo o que aprendeches de tocar a gaita foi pola túa conta?

Si. Fun totalmente autodidacta. Aínda que fora estudando outros instrumentos, nos conservatorios e tal. Pero a gaita sempre foi, de todos os instrumentos que toco, algo un pouco máis íntimo.

—E como de accesible é a formación co instrumento para quen queira iniciarse nel agora?

Unha das finalidades que lle vexo eu a este paso que demos no tema do máster en interpretación de gaita é que o propio instrumento se consolide no eido formativo. Que se poida impartir no resto dos conservatorios que hai xestionados pola Xunta. Agora mesmo, os estudios de gaita, xa só en grado medio, non son accesibles nas cidades da Coruña, de Santiago e de Pontevedra. Cando quixen cursar esa formación tiven que desprazarme dende Vedra a Vigo para poder estudar. Estou falando ao mellor de hai vinte anos. Pero nos tempos que corren, e tal como hai todas as especialidades que hai nos conservatorios, creo que o noso instrumento debería de estar tamén, porque ten demanda.

—Cal é a experiencia máis grata que gardas destes anos tocando?

Teño moitas. Cousas dispares. Porque fago tanto tradicional coma sinfónica e colaboracións. Algunha sería a primeira vez que toquei no Festival de Ortigueira e, despois, a primeira vez que toquei no Festival Intercéltico de Lorient. Ou, por exemplo, ter feito unha colaboración cun cantante como Andrés Suárez para que se vexa que a gaita non está limitada a facer un só tipo de música. Pódense facer moitas cousas, igual que cos demais instrumentos.

—Percibes que esta é unha etapa de rexurdimento da popularidade da música tradicional? Sobre todo entre a xente nova.

Hai unha nova remesa de músicos e músicas, de rapaces e rapazas que veñen aí facendo forza. Hai produtos bastante bos. O importante é que teñan continuidade. Porque unha canción ou unha composición poden ter certo recoñecemento, pero o problema é o traballoso que é mantelo. Nos anos 90 tamén houbo un auxe da música e dos grupos folk. Hai certa semellanza co de agora, tamén con moitos novos músicos, moitos novos grupos. O importante é que teña un pouso despois, que non quede na festa dun día.