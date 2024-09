La Xunta activa una inspección en la guardería del Scientia

Cinco días después de que los padres del medio centenar de niños de la guadería del colegio Scientia Lalín desvelasen que la empresa le había comunicado que este servicio de conciliación no comenzaría a tiempo por falta de personal, la Xunta se pronunció al respecto sobre esta situación. Si durante los primeros días el departamento de Política Social [la gestión de las guarderías es de su competencia y no de Educación] aseguró no tener constancia de esta situación, ayer la Xunta aseguró que había “recibido en las últimas horas quejas de familias usuarias de esta escuela, avisando de la situación que están sufriendo”.

La consellería, consultada por esta cuestíón, explicó que como marcan los procedimientos habituales “en los casos que haya incidencias en centros que prestan servicios sociales”, en el momento que se tiene constancia de las citadas comunicaciones se activa el servicio de inspección de la Xunta, “que debe constatar los hechos”. Precisa, a mayores, que con este punto de partida luego la administración autonómica “actuará para que se aclare la situación en la que queda esta escuela infantil y su entidad gestora respecto a este curso 2024-2025”. En consecuencia, habrá que aguardar por las conclusiones del servicio de inspección.

Mientras, los padres que anteayer fueron recibidos por un representante de la empresa en el propio centro sin aportarle soluciones concretas, regresaron ayer a las oficinas del Scientia para presentar reclamaciones individuales ante la propiedad del colegio.

Ante la imposibilidad de conocer de primera mano lo que acontece con la guardería y con el propio colegio debido al mutismo de la empresa, la información sale a cuentagotas desde el entorno de la comunidad escolar. Al parecer, el representante de la sociedad que lleva dos días en Lalín pidió al personal de cocina que comprasen víveres para, cuando se retomase la actividad, el alumnado pudiese contar con el servicio de comedor.

A otros concellos

El personal de cocina es uno de los afectados por los retrasos en el pago de las nóminas a parte de la plantilla del colegio, con trabajadores que llevan hasta siete meses sin cobrar. El inicio del curso en Infantil, Primaria y ESO no correría peligro.

Algunos de los padres, hartos de la situación, están buscando plazas de guardería en otros municipios dezanos, barajando incluso algún colegio concertado como el María Inmaculada de Silleda. “Tendremos que empadronar a los niños en otros ayuntamientos”, comentaba un padre a la entrada del centro.

El jueves, cabe recordar, está previsto que el alcalde se reúna con un representante de la empresa para pedirle explicaciones sobre la situación del centro.

Forno afirma que corre riesgo el arranque del curso escolar

La portavoz municipal del PSOE de Lalín, Alba Forno, reclama a la Consellería de Educación “que se ponga a trabajar para buscar soluciones ante el peligro que según diversas informaciones corre el inicio de curso en Infantil, Primaria y ESO. Recuerda que se trata de “enseñanzas concertadas y obligatorias, por lo que le corresponde a la Xunta atajar una situación para que el curso comience con normalidad y, de no ser el caso, reubicar a todo el alumnado del centro”. Sostiene que el conselleiro, Román Rodríguez, como lalinense, debería estar al tanto y ser conocedor de las problemáticas que hay en los centros educativos que no tienen plazas disponibles en nuestra villa y tiene que ponerse a trabajar”. Pide que Xunta y Concello medien ante la falta de servicio de comedor en el inicio del curso. Considera la situación del centro como “realmente preocupante”, alertando de que sin esta opción “serán muchos los padres que tengan que dejar sus trabajos para cuidar de sus hijos. “Como denunciamos en muchas ocasiones, tenemos lista de espera en las escuelas infantiles públicas de la Galiña Azul; y a esa problemática se suma la actual, que el único centro privado que tenía este servicio, no comienza la actividad con normalidad, Forno ve inviable a opción de dejarle un bajo para realizar la actividad de escuela infantil, “ya que cualquier centro de este tipo tiene que contar con unas medidas específicas de seguridad, que no se dan en ningún local que no esté habilitado para ello, sin contar con que los niños precisado profesionales trabajando”. Lamenta que haya lista de espera en las guarderías de la localidad y aboga por crear una municipal.

