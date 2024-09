Vuelta a la rutina con la feria

Como cada día 3, ayer tuvo lugar la tradicional feria de Lalín a la que acudieron numerosos vecinos al tratarse de la primera feria después de la vuelta de las vacaciones y del regreso a la rutina. A pesar de que el día no amaneció excesivamente brillante fueron los muchos los que se acercaron hasta los puestos de comida, ropa, calzado o complemetos y se animaron a comenzar a hacer sus primeras compras de otoño, dejando atrás la temporada estival. Uno de los comentarios que más se repetía entre los transehúntes era que en sus casas se encontraban sin luz, debido a una avería. Una incidencia que tardó horas en solventarse y que hizo que la gente se animara a dar una vuelta por los diversos puestos. La incidencia no afectó para nada al desarrollo de la feria ya que los puestos no precisan de corriente eléctrica.