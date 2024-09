El mes de la recogida de manzana empieza con poca mano de obra y baja producción

El sector sidrero de A Estrada comienza la recogida de manaza con escasez de personal y los ojos puestos en la meteorología. Como cada septiembre, los diferentes productores de esta fruta en su vertiente destinada a la producción de sidra comienzan la búsqueda de jornaleros para realizar su equivalente a la vendimia. Aunque en esta ocasión son dos cuestiones las que preocupan: que el tiempo acompañe y que haya manos suficientes para llevar a cabo las labores de forma eficiente.

Una de las cooperativas locales dedicadas a este sector, Ullama, anunciaba estos días una reunión para informar a todos los interesados de las condiciones del trabajo. Esta tendrá lugar este viernes 6 de septiembre a las 20.00 horas en la Sala Abanca. Y si bien desde este colectivo, la vocal y productora Marisa Diéguez asegura que ha habido interés en la oferta de empleo, también matiza que muchos de los que respondieron al llamamiento era inmigrantes sin papeles. “Es una pena, porque así no podemos contratarlos, pero si no tienen trabajo tampoco pueden optar a los papeles, por lo que es imposible que salgan de esa situación cuando podrían ser perfectamente válidos” relata la productora.

A estas declaraciones se suma José Antonio Pampín, el padre del sector en A Estrada. Él, aunque desvinculado de Ullama, también cuenta con una amplia producción que necesita de contratación externa para poder hacer frente, pero las dificultades para encontrar candidatos es cada día más preocupante. “Es una mala época porque se necesita gente para la recogida de la manzana pero también para la vendimia, y este es un trabajo duro que no muchos están dispuestos a hacer” explica el estradense.

De hecho, tanto Diéguez como Pampín constatan que es habitual el abandono en los primeros días. “La gente no lo aguanta, algunos vienen un par de días y lo dejan” comparte la integrante de Ullama, y añade: “Pero también es importante la rapidez y la capacidad de trabajo, para nosotros si no eres capaz de recoger un mínimo de 500 kilogramos de manzana al día, no nos sale a cuentas”.

El motivo es el precio de la fruta. Un productor cobra el kilo de manzana a 30 céntimos, por lo que cuanto mayor sea la recogida, mayor el ingreso que permita hacer frente al coste de la mano de obra.

No obstante, la producción de este año pende de un hilo. Se juntan varios factores que podrían poner en peligro la cosecha de este año. No por calidad, sino por cantidad. El primer golpe que se asestó a los manzanos fue la lluvia durante la época de floración, que impidió que cuajara el fruto. La segunda podría ser el viento de estos días, que arranca a la manzana del árbol antes de tiempo convirtiéndola en inservible. Y el tercero es el fenómeno conocido como vecería, que consiste en la alternancia entre cosechas buenas y malas o nulas, que se darían en los años pares.

Las labores de recogida empiezan entre el 15 y el 20 de este mes. En el caso de Pampín, prefiere comenzar antes para salvar las variedades que maduran más pronto, mientras que Ullama depende de la fábrica Custom Drinks de Chantada, perteneciente a Estrella Galicia, y que suele abrir a finales de mes.

Un sector que produce a pérdidas

Para un productor una mala cosecha es una desgracia. Supone la pérdida del trabajo y la inversión de todo un año. Pero a veces, esta pérdida se da incluso si la cosecha es buena. El sector sidrero de A Estrada lleva cinco años con el precio de su manzana, con certificación ecológica, paralizado. Desde entonces y hasta ahora se sigue pagando en torno a los 30 céntimos por kilo, cantidad suficiente para producir una botella de sidra cuyo precio de venta en comercio y hostelería puede alcanzar o superar los seis euros. No obstante, los gastos han ido creciendo, desde precio de la mano de obra, a combustibles, electricidad y demás elementos necesarios en el proceso. La Universidad de Oviedo, en colaboración con Agacal (Agrupación de Cooperativas Galegas) elaboró en 2023 un estudio que situaba el coste de producción de manzana en 42 céntimos. Esto significa que al menos en los dos últimos años, el sector estaría vendiendo a pérdidas. Por si fuese poco, José Antonio Pampín denuncia que el tipo de contrato que firman con las industrias les obligan a aceptar estos términos ya que el propio Ministerio de Agricultura lo permite a través de AICA (Registro de Contratos Alimentarios). Ahora, tanto Ullama como Pampín, con una producción de unas 400.000 toneladas de manzana al año cada una, consideran que es hora de sentarse a negociar y piden para sus cosechas un mínimo de 50 céntimos el kilo. “Si no aceptan llegará un punto en el que tengamos que dejar las explotaciones, porque está claro que hoy por hoy, perdemos dinero”, advierte el productor estradense.