Maril: “La alcaldesa busca dividir a los vecinos con la consulta de los festivos”

El PP también se suma a la polémica desatada entre algunos colectivos por la consulta popular que Silleda celebra hasta el viernes para que los vecinos decidan qué dos festivos locales quieren para los próximos años. Para el portavoz de los populares, Ignacio Maril, esta decisión del gobierno local solo obedece a una meta, “fomentar la división entre los vecinos y buscar la confrontación entre las localidades de Silleda y A Bandeira, e incluso entre las demás parroquias”.

Maril cree que con esta consulta popular la regidora, Paula Fernández Pena, “está creando un problema donde no lo había, con una decisión unilateral de la que ni informó ni consensuó con los dos partidos políticos de la oposición, que representan a la mayoría de los vecinos”. Los populares aseguran que esta consulta popular “está despertando un fuerte malestar entre vecinos, asociaciones y comisiones organizadoras de las distintas fiestas del Concello, por los movimientos y campañas de voto que están produciendo, ya que sostienen que las cifras poblacionales o de integrantes de los distintos colectivos pueden generar resultados sorprendentes en caso de movilización fuerte en uno u otro sentido”.

Sobre esos resultados inesperados, Maril manifiesta que de forma habitual los dos festivos locales se solían repartir entre el lunes posterior a la Festa da Empanada da Bandeira, el Venres do Lacón (que forma parte del programa de las Festas de Verán de Silleda) o la romería religiosa de A Saleta, en Siador. “Se habla de que podrían tener opciones el lunes de las fiestas de Silleda o el Entroido, pero también podría aparecer alguna otra opción e incluso coñero, simplemente porque el ejecutivo no quiere tomar una decisión no sabemos por qué motivo, salvo que sea por cobardía o por quedar bien”. En cualquier caso, la propuesta que salga de las urnas tendrá que ser elevada a pleno, donde el PSOE “tendrá que resolver su propio problema”.

El portavoz del PP local lamenta que el ejecutivo socialista no optase por una consulta popular para abordar otras cuestiones “como sus salarios para este mandato o la reforma de la rúa Progreso”.

Las críticas del PP a la votación popular no rematan aquí: Maril considera que tanto la ubicación de las urnas, solo en los dos cascos urbanos, así como los horarios (por la mañana en el consistorio de Silleda, de 9.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 21.00, en el centro cultural Vista Alegre de A Bandeira) suponen “una discriminación para las parroquias del rural”, dado que teme que al final solo voten los vecinos de las dos villas “a pesar de que la mayor parte de los vecinos residen en el rural, pero como siempre el gobierno desprecia y demuestra que le importa poco lo que piensen los vecinos de nuestras parroquias”, concluye Maril.

Consulta en 2009

El anterior alcalde, Manuel Cuiña, ya había avanzado en septiembre del año pasado la idea de fijar los festivos locales sondeando el parecer de los vecinos. El PSOE ya había hecho una consulta popular sobre esta cuestión en 2009. Por entonces, los dos elegidos fueron la romería de A Saleta y el lunes posterior a la Empanada. En caso de que el 19 de septiembre, día de A Saleta, cayese en fin de semana, ese festivo pasaría a las Festas de Verán. Cuando A Saleta decidió pasarse siempre al fin de semana, la Festa do Lacón pasó a ser el festivo, pero ahora la romería de Siador vuelve a celebrarse siempre el 19 de septiembre.