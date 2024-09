Indiferencia ante uno de los grandes de la ciencia

El pasado 23 de agosto el pleno de Lalín aprobó una propuesta relativa a la realización en el Parlamento de actos para divulgar la figura de José Rodríguez González, conocido como el Matemático de Bermés. La corporación busca con ello que los concellos gallegos valoren dedicarle un espacio público al ilustre científico lalinense y, a propuesta de Compromiso por Lalín, se pedirá primero a los ayuntamientos dezanos que reserven una calle o espacio público para el hijo ilustre de la capital dezana.

Pues bien, aun siendo una autoridad científica, tras haber demostrado empíricamente y de manera definitiva la forma de la Tierra y pese a haber colaborado en la medición exacta que definió el metro y con ello el Sistema Métrico Decimal, parece que el Matemático Rodríguez todavía tendrá que esperar para tener el reconocimiento que se merece.

A pesar de la intención del gobierno de Lalín de enaltecer su figura, hasta la fecha el resto de ayuntamientos de la comarca no tienen previsto rendir tributo a su figura, al menos por el momento. Los cinco municipios muestran un total desconocimiento de esta iniciativa. Empezando por los que no forman parte de la Mancomunidade Terras de Deza, desde Dozón afirman que no les ha llegado ningún tipo de información sobre lo aprobado en el pleno lalinense, y que por lo tanto se abstienen de hacer valoraciones sobre el tema. Algo similar ocurre en el concello de Agolada, donde al ser preguntados por la propuesta, explican que no tienen constancia de ella, y que por el momento no tiene intención de habilitar ningún espacio dedicado al Matemático Rodríguez.

Ya dentro de la mancomunidad de la que, además de Lalín, forman parte Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro, la sugerencia también les pilla completamente de nuevas. Es por ello que, al ser preguntados por el tema, los tres ayuntamientos prefieren ser cautos. Desde Rodeiro su alcalde, José Luis Camiñas, expone que “de momento no hemos recibido nada en el Concello, y cuando nos llegue algo al respecto de este tema nos pronunciaremos”. El primer edil tampoco duda en explicar que “yo no conozco lo de la propuesta, pero todo lo que sea positivo será bien acogido. Estamos aquí para sumar”.

Desde Vila de Cruces ven con buenos ojos que en Lalín se homenajee a la figura del Matemático de Bermés. “El Concello lo de Cruces lo ve bien siempre y cuando sirva para dar visibilidad”. Sin embargo, cuando la pregunta gira en torno a que desde que su municipio habilite un espacio público para rendir tributo a este reconocido lalinense, la respuesta es: “Eso habría que estudiarlo con un poco más de tiempo, sopesarlo y verlo con algo de detenimiento”.

En cuanto a Silleda, la alcaldesa, Paula Fernández, se muestra abierta ante la iniciativa. “Cuando llegue la propuesta desde la mancomunidad, la estudiaremos”. Fernández está esperando a que Crespo convoque una reunión en la que ponga sobre la mesa este tema, porque lo desconocía, y cree que será a través del pleno cuando su presidente, José Crespo, dé a conocer sus intenciones de homenajear a la figura del Matemático Rodríguez en el resto de municipios dezanos. Hasta el momento, no hay fecha para que esta reunión se produzca, pero lo que ya si que conocen los ayuntamientos es la intención de que se recuerde a esta figura, internacionalmente conocida, en otros lugares más allá de su tierra natal. Cabe destacar que Lalín sí que cuenta con espacios dedicados a otros personajes ilustres de otros ayuntamientos como es el caso de la calle Pintor Colmeiro, un artista nacido en Chapa, Silleda, o el parque de Paco Lareo, inaugurado este verano y que recuerda al artista de Vila de Cruces, promotor de la fundación A Solaina, en Piloño, que pasa por ser una de las entidades dinamizadoras de Vila de Cruces.

Suscríbete para seguir leyendo