La estradense que triunfa en el barrio de moda de A Coruña

De realizar auditorías alimenticias a regentar un bar en el barrio coruñés de Matogrande, la estradense Fiorella Ameijeiras no lo dudó cuando una tarde mientras hablaba con su novio –ahora marido y socio– salió a colación la idea de abrir un negocio hostelero. Esto ocurrió en el 2021, en plena pandemia y con la nube de la duda rondando a este sector, que debía acatar los protocolos COVID más estrictos. Con todo, esto no detuvo a la pareja, que pronto tomaron la decisión al encontrar el local en el que ahora regentan el bar Revive Matogrande, en este animado barrio de A Coruña.

Antonio Pumares y Fiorella Ameijeiras en su local de Matogrande.

“Después de hablarlo un día empezamos a buscar y cuando apareció este nos animamos, pero teníamos claro que iba a suponer mucho trabajo y que debíamos distinguirnos del resto” explica Ameijeiras. Ella tiene 28 años, estudió Biología y aunque contaba con experiencia en la hostelería gracias a las extras que realizaba para costearse los estudios, el que verdaderamente contaba con formación en este ámbito era su marido y socio, Antonio Pumares, que tenía experiencia como jefe de cocina y jefe de sala.

“Al principio, cuando abrimos, yo seguía trabajando en las auditorías y el peso caía mayoritariamente en él, pero ahora los dos nos dedicamos en exclusiva al bar” cuenta Ameijeiras, que añade: “A mi siempre me gustó la hostelería, cuando tenía que irme por trabajo lo echaba de menos, me encanta la baristería y la repostería, pero sobre todo este barrio y la gente que lo habita, con la que llegas a formar verdaderos vínculos”.

Precisamente fue el nombre del local –Revive Matogrande– una de las cosas que más les atrajo cuando lo visitaron, por lo que decidieron mantenerlo. “Nosotros no residíamos aquí, tampoco era una zona que frecuentáramos, pero en seguida nos gustó lo suficiente como para querer abrir aquí, y decidimos dejar el nombre porque justo en esa época, con la pandemia, todo parecía más apagado y sin vida” declara la hostelera afincada en A Coruña.

Este barrio de la ciudad herculina contaba entonces con bastante ambiente, aunque en los últimos años ha crecido exponencialmente y ahora la competencia es mayor. Por ello, Ameijeiras y Pumares lo apuestan todo a una baza: la originalidad.

Su carta está llena de opciones para adaptarse a todos los gustos, siempre desde el punto de partida saludable. Desde smoothies a batidos, pasando por bowls de yogur, tostas, sandwiches e incluso wraps. Ameijeiras se ocupa más de la parte dulce, sean los desayunos, las tartas o los batidos. Mientras, en Pumares recaen los platos calientes. Entre los dos, han sido capaces de hacerse un hueco en el competitivo mundo de la hostelería coruñesa, especialmente en una zona que se ha puesto de moda.

Después de tres años en el sector, peleando por sacar este proyecto adelante, Fiorella y Antonio pueden ver con satisfacción que sus esfuerzos no cayeron en saco roto. Sin embargo, los inicios no fueron tan sencillos. “Ninguno de nosotros venía de un contexto de alto poder adquisitivo, no teníamos a quien pedirle ayuda económica para empezar, sabíamos que todo lo que consiguiéramos sería a base de nuestro trabajo” relata la joven empresaria. Ella, que dejó su empleo en una rama completamente diferente y para él que se había formado en la universidad, anima a todos aquellos que tengan en mente emprender a que lo hagan. Eso sí, advierte de que no es, ni mucho menos, coser y cantar: “Yo doy para adelante a la gente a que abra su propio negocio, pero debe saber, especialmente en hostelería, que al principio no hay jornadas laborales de ocho horas y que si se quiere salir adelante, supone una dedicación enorme, paciencia e ilusión”.

