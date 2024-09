El Scientia no aporta soluciones al medio centenar de niños que deberían iniciar hoy la guardería

Con la empresa desaparecida y el silencio de la consellería, el Concello es el único interlocutor que tienen los padres del medio centenar de niños que deberían iniciar hoy las clases en la guardería del centro Scientia Lalín. Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando la propiedad contactó con los progenitores para advertirles que el curso no arrancaría debido a la falta de personal. No hubo más comunicaciones por parte de una empresa que, en su colegio de la capital dezana, acumula muchas bajas laborales o que, según el testimonio de varios trabajadores, tiene a numerosos empleados sin cobrar desde hace entre seis y ocho meses.

Los afectados aprovecharon la jornada de ayer, cuando se suelen fijar las reuniones previas al inicio del curso con las familias, para presentarse en el centro y pedir explicaciones a la empresa o tratar de conocer posibles novedades. Allí se toparon con un representante de Scientia, del área de recursos humanos, quien, según los padres, les comunicó que no sería posible iniciar la actividad por el momento por falta de personal. Uno de los progenitores explica que el directivo les dio una alternativa: la empresa buscaría personal que permitiese retomar las clases cuanto antes, “pero que estos trabajadores no llegarían hasta que cobrasen los profesores que había hasta el momento. No sé si trató de tomarnos por tontos o piensa que la gente le va a venir a trabajar gratis”, comenta uno de los progenitores. Los afectados recuerdan que deben reincorporarse a sus puestos de trabajo sin disponer de un servicio de conciliación con el que contaban como todos los años a partir del mes de septiembre.

Ante la falta de respuesta e incluso el “ninguneo” que perciben los padres por parte de la empresa hoy está previsto que regresen al centro para presentar reclamaciones de manera individualizada ante la propiedad del colegio. “Creemos que la Xunta debería hacer algo, pues el centro recibe dinero”, añaden.

Los padres, en el consistorio, antes de ser recibidos por el alcalde. / // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Nada más abandonar el centro el grupo de progenitores se desplazó hasta el consistorio para exigir una reunión con el alcalde, José Crespo, quien los recibió instantes después. Según los presentes, el mandatario les pidió paciencia y que aguardasen hasta el jueves, cuando tenía previsto reunirse con los dueños del Scientia. Otras alternativas pasarían por buscar algunas plazas libres en las dos guarderías de la red autonómica –los dos centros de la red Galiña Azul son los únicos de las comarcas con lista de espera– o que el Concello habilitase un local para la atención a los menores hasta que la empresa recondujese esta situación. El problema surge a la hora de gestionar el personal que se encargaría de la atención de los bebés.

Este asunto se abordó ayer en la junta de portavoces. El alcalde indicó que esta problemática no afecta a todo el servicio de guardería del Scientia, solo a los niños cuyos profesores están de baja, “y que el centro está intentando sustituir mientras no se pueden incorporar”.

